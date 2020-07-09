ABL／聯盟玩完？ 3月底裁掉所有員工

ABL從3月宣布停賽，關於復賽消息就沒有下文，原來是因為聯盟從3月底就關閉辦公室，且裁掉所有員工，包括首席營運長傑瑞科（Jericho Ilagan），幾乎等於名存實亡。

透露辦公室已停止運作的正是傑瑞科，他接受馬來西亞中文媒體《中國報》訪問時自爆，ABL從3月30日就關閉辦公室，所有工作人員都被裁掉，「我從3月30日開始就已經不在ABL工作了。」

不過之後他仍以聯盟首席營運長身分受訪，5月接受菲律賓媒體訪問時甚至說對復賽「充滿希望」，兩相對照充滿矛盾。

ABL從2009年創辦，主要贊助商是一直亞洲航空，亞航是新冠肺炎嚴重受災戶，最直接影響的就是ABL，官網已經停擺多時。

台灣最初由高雄聖徒隊加入ABL，寶島夢想家2017年加入，去年富邦勇士隊成為再一支台灣代表，如今聯盟所向為何，連傑瑞科都直言「毫無頭緒」。