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SBL／不受新聯盟影響 第18季維持12月5日單洋將開打

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
中華籃協理事長謝典林（中）對於新聯盟成立樂觀其成。記者劉肇育／攝影
中華籃協理事長謝典林（中）對於新聯盟成立樂觀其成。記者劉肇育／攝影

台灣籃球新聯盟在今天拍板定案後，執行長陳建州宣布將於年底四隊開打，儘管目前已確定加入新聯盟的璞園仍未表態是否會退出SBL，但中華民國籃球協會秘書長李一中表示，SBL第18季仍按照原定計劃於12月5日開打，目前場地也都已經安排妥當，也將會維持原訂的單洋將計畫進行。

璞園在今天確定將加入新聯盟後，雖然仍未決定是否退出或是以另一種形式來參與SBL，但仍必須在15日的選秀會前向籃協回報動向，以避免影響到其他球隊權益，包括確定將繼續留在SBL打拚的九太科技。

對於今天新聯盟拍板定案，中華籃協秘書長李一中表示，目前仍不影響SBL的運作，將按照原定計劃於12月5日開打，日前球團會議決定的單洋將計畫也會繼續施行，不過在璞園仍未確定動向的情況下，賽程必須等到參賽隊伍確定後才能進行安排。

中華籃協理事長謝典林則表示，雖然職籃的成立與否責任並不在籃協，但也對於新聯盟的成立樂觀其成，「職業化我們是樂觀其成，SBL方面也會做適時調整，包括選秀要不要繼續，或是農場培養制等等。」

SBL 璞園 選秀

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