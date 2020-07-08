聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／不受新聯盟影響 第18季維持12月5日單洋將開打
台灣籃球新聯盟在今天拍板定案後，執行長陳建州宣布將於年底四隊開打，儘管目前已確定加入新聯盟的璞園仍未表態是否會退出SBL，但中華民國籃球協會秘書長李一中表示，SBL第18季仍按照原定計劃於12月5日開打，目前場地也都已經安排妥當，也將會維持原訂的單洋將計畫進行。
璞園在今天確定將加入新聯盟後，雖然仍未決定是否退出或是以另一種形式來參與SBL，但仍必須在15日的選秀會前向籃協回報動向，以避免影響到其他球隊權益，包括確定將繼續留在SBL打拚的九太科技。
對於今天新聯盟拍板定案，中華籃協秘書長李一中表示，目前仍不影響SBL的運作，將按照原定計劃於12月5日開打，日前球團會議決定的單洋將計畫也會繼續施行，不過在璞園仍未確定動向的情況下，賽程必須等到參賽隊伍確定後才能進行安排。
中華籃協理事長謝典林則表示，雖然職籃的成立與否責任並不在籃協，但也對於新聯盟的成立樂觀其成，「職業化我們是樂觀其成，SBL方面也會做適時調整，包括選秀要不要繼續，或是農場培養制等等。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言