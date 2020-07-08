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籃球／轉戰新聯盟未退出SBL 璞園下周決定是否選秀
國內籃球新聯盟執行長陳建州在今天宣布新聯盟將於年底四隊開打，並代為宣布璞園將加入，不過璞園董事長室主任陳信安表示，球隊目前仍未決定是否會退出SBL，但為了讓下周的選秀會能夠順利進行，中華籃協也將在下周要求璞園在選秀會前進行表態。
璞園在今天傳出將轉戰新聯盟的消息，代表球隊出席球團會議的璞園董事長室主任「台灣飛人」陳信安指出，會選擇加入新聯盟就是希望看到台灣籃壇的改變，「新聯盟有新的制度，遊戲規則也會不一樣，如果不嘗試新的作法，就不會知道台灣籃壇可以到怎麼樣。」
過對於璞園是否「退出」SBL，陳信安則未把話說死，是否會參與下周的第18季SBL選秀會，他也說：「我們還沒有說要退出（SBL），（選秀）會尊重SBL球團和籃協的想法。」
中華籃協秘書長李一中表示，第18季SBL賽季與選秀會一直都是以五支球隊參與來做計畫，儘管璞園目前狀況仍未明朗，但也會要求他們在下周的選秀會前作出表態。」
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