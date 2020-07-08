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籃球／新聯盟僅四隊開打 九太科技坦言「失望」

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
未能加入新聯盟，九太科技董事長沈會承（中）表示失望。 圖／九太科技隊提供(資料照)
未能加入新聯盟，九太科技董事長沈會承（中）表示失望。 圖／九太科技隊提供(資料照)

新聯盟今天由執行長陳建州宣布賽事將於年底開打，儘管日前一度傳出SBL九太科技也有意加入行列，甚至願意提高球隊預算和提供新聯盟協助，不過最終仍是未能加入，九太球團則是強調對於這樣的結果感到失望，並強調他們確實是最有條件參與新聯盟的隊伍。

新聯盟在今天確定將於年底上路後，一度傳出有意加入的九太科技最終卻未能列入其中，新聯盟執行長陳建州坦言，很感謝九太隊於新聯盟的支持，對於他們來說也是最大鼓舞，「其實職業聯賽很艱難，我們希望先四隊闖闖看，未來如果有成果，讓有興趣的企業有參考價值，評估是否要這樣去做，這確實需要時間，現在還在做很多工作，把隊伍、章程敲定。」

據了解九太科技為了加入新聯盟，除了願意將球隊預算提高逾三千萬，甚至不排除招募更多球員組成兩隊打兩聯盟賽事，不過最終仍未能如願加入，九太球團坦言對於這樣的結果感到失望，「我們確實是最有條件，我們有主場、有資金和行銷團隊。」

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