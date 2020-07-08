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籃球／新聯盟落實主客場 薪資上限、選秀陸續上路

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
陳建州將擔任新聯盟執行長。記者劉肇育／攝影
陳建州將擔任新聯盟執行長。記者劉肇育／攝影

國內籃壇新聯盟在今天由執行長陳建州宣布確定於年底開打，參賽四支球隊包括寶島夢想家、富邦勇士璞園建築以及股東性質的新竹新球隊，陳建州指出新聯盟除了確定年底開打外，包括職業聯賽具備的主客場制、薪資上限以及選秀也都會陸續上路。

陳建州在今天正式證實新聯盟成立一事，並在經過璞園同意下代為宣布該隊將從SBL轉戰新聯盟，而另一支球隊則為與夢想家一樣同為股東性質，由8至10位股東組成的新竹隊參戰。

將擔任新聯盟執行長的陳建州，也在今天向夢想家董事長張承中正式請辭領隊以及解除股東身份，他坦言在五月以個人身份開始從零籌組新聯盟時，包括夢想家在內自己都沒有十足把握，這也導致他與張承中發生了一些口角，不過為了將心力投注在新聯盟上，也在今天正式請辭夢想家的工作與股東身份。

雖然新聯盟將等到SBL選秀會（15日）後才陸續揭曉相關細節，但陳建州透露包括主客場制、薪資上限以及選秀都將會在未來陸續上路，「之後會有選秀，不過今年就是草創，這是一定必須規劃，但需要各隊討論，也會有薪資上限，真的是專業的去做這件事情。」

選秀 璞園 富邦勇士

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