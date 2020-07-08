快訊

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

午後雷陣雨來了！ 基隆、新北等10縣市大雨特報

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
璞園退出SBL加入新聯盟，預計年底開打。 記者季相儒／攝影
璞園退出SBL加入新聯盟，預計年底開打。 記者季相儒／攝影

國內籃壇籌組新聯盟的消息在今天經由發起人陳建州證實，由日前外傳的寶島夢想家、富邦勇士以及新竹隊和將從SBL轉戰的璞園四隊組成，而陳建州也請辭夢想家領隊接任新聯盟執行長，賽事預計在年底開打，將落實主客場制。

中華籃協在今天針對共好盃召開第三次球團會議，在臨時動議中也由新聯盟發起人陳建州針對新聯盟進度進行報告，並證實璞園將從SBL轉戰新聯盟。

陳建州在今天指出，新聯盟成立確實是個浩大工程，包括璞園也確定加入，在先求有再求好的情況下，過去兩個月內資金已經到位，並收到四隊的意向書，並已經針對場館開始進行安排，賽事預計在年底開打。

儘管九太科技一度傳出有意參加新聯盟，但陳建州也感謝九太董事長沈會承的支持，不過時間與法務安排確實已來不及納入新隊伍，「法務方面、場地、政府溝通方面，真的來不及，當然SBL如果需要新聯盟幫助的地方，真的開始有這樣的機會，開始有一些結合，讓台灣籃球有一個新的篇章。」

璞園 SBL 富邦勇士

延伸閱讀

SBL／推廣高雄籃球風氣 九太籃球營傳授「獨門秘技」

波妞被飛翔兄弟包圍 黑人帶玩鞦韆賈靜雯狂喊：小心！

籃球／九太、新聯盟三方會談 共好盃復辦樂觀其成

籃球／李學林事件延燒 黑人：沒人是贏家

相關新聞

籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打

國內籃壇籌組新聯盟的消息在今天經由發起人陳建州證實，由日前外傳的寶島夢想家、富邦勇士以及新竹隊和將從SBL轉戰的璞園四隊...

WSBL／截止前倒數4天 UBA新人后報名選秀

突破連十九日的「加零」報名窘境，二○二○年WSBL選秀會昨天終於有球員報名，去年拿坡里世大運國手陳孟欣及劉昕妤繳交報名表...

CBA／考生穿球衣加持 林書豪：我不打球進不了哈佛

中國大陸高考在今天登場，身為美國哈佛高材生的北京首鋼華裔後衛林書豪也在今天出席記者會時為所有考生打氣，不過他也直言自己相...

WSBL／突破「加零」！ 陳孟欣報名選秀會

第二次WSBL選秀會連19日的「加零」窘境，今天終於停止累加日期，去年包辦UBA公開女一級新人后、助攻后和MVP的佛光大...

SBL／推廣高雄籃球風氣 九太籃球營傳授「獨門秘技」

SBL高雄九太科技隊長期深耕高雄，帶動高雄籃球風氣，為推廣籃球運動，SBL高雄九太科技籃球隊將於24日至29日在高雄舉辦...

WSBL／開放選秀 已19天零報名

去年首度舉行的ＷＳＢＬ選秀會，廿九日將舉辦第二屆選秀會，四支球團已繳交建教合作保留名單，但上月十八日開放選秀會報名後，截...

WSBL／第二次選秀會 各隊3人保留名單出爐

第二次WSBL選秀會本月29日登場，離10日報名截止日已倒數計時，目前報名人數仍掛零，4支球團的建教合作保留名單則全部出...

籃球／洪志善生日秀身手 許願籃壇「變」好

相隔數月再度踏上球場，中華隊前國手「小胖」洪志善轉戰三對三不減神射身手，昨天和「３Ｘ３．ＥＸＥ籃球聯盟賽」執行長吳岱豪聯...

籃球／第四屆獵人盃籃球賽 台中和平蘋易近人奪冠

「2020第四屆獵人盃籃球錦標賽」於109年7月4日引爆開打，活動競賽為期2天，為推動原住民體育活動，讓更多優秀運動員有發揮專長的舞台，使更多人來關心原住民並尊重多元文化教育。

籃球／野球到3對3 賴冠瑜選手夢不滅

第14季SBL選秀會沒獲得球隊青睞，出自青年高中、國立體大的後衛賴冠瑜曾當半年健身教練，但選手夢不滅，因緣際會轉往廣東打...

籃球／百隊與會 國泰NBA 3x台中開跑

邁入第10年的「國泰 NBA 3x」本周末從台中火熱開跑，共吸引168支中台灣大專勁旅，角逐一般男、女各三張全國決賽門票...

籃球／生日獲MVP 洪志善放話不打了

今天迎接35歲的中華隊前國手「小胖」洪志善，今天收穫難忘慶生禮，除和隊友吳岱豪、賴冠瑜和陳京華收穫「3X3. EXE籃球...

熱門新聞

中職／蘇緯達代打逆轉三分砲 兄弟季冠軍亮燈M3

中職／前役外野守備拖垮戰局 猿隊叫上老將詹智堯支援

美國疫情失控 大聯盟放棄2020球季吧！

中職／兄弟扭轉0:5落後亮燈 丘總：不放棄是我們文化

中職／保留比賽領先兄弟 曾總：愈想別失手 愈會失手

中職／一個感覺回來就回來了！兄弟林智勝歸隊扛四棒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。