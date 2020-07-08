籃球／璞園加入、陳建州任執行長 新聯盟四隊年底開打
國內籃壇籌組新聯盟的消息在今天經由發起人陳建州證實，由日前外傳的寶島夢想家、富邦勇士以及新竹隊和將從SBL轉戰的璞園四隊組成，而陳建州也請辭夢想家領隊接任新聯盟執行長，賽事預計在年底開打，將落實主客場制。
中華籃協在今天針對共好盃召開第三次球團會議，在臨時動議中也由新聯盟發起人陳建州針對新聯盟進度進行報告，並證實璞園將從SBL轉戰新聯盟。
陳建州在今天指出，新聯盟成立確實是個浩大工程，包括璞園也確定加入，在先求有再求好的情況下，過去兩個月內資金已經到位，並收到四隊的意向書，並已經針對場館開始進行安排，賽事預計在年底開打。
儘管九太科技一度傳出有意參加新聯盟，但陳建州也感謝九太董事長沈會承的支持，不過時間與法務安排確實已來不及納入新隊伍，「法務方面、場地、政府溝通方面，真的來不及，當然SBL如果需要新聯盟幫助的地方，真的開始有這樣的機會，開始有一些結合，讓台灣籃球有一個新的篇章。」
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