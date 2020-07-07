WSBL／突破「加零」！ 陳孟欣報名選秀會

第二次WSBL選秀會連19日的「加零」窘境，今天終於停止累加日期，去年包辦UBA公開女一級新人后、助攻后和MVP的佛光大學後衛陳孟欣，今天和佛光隊友劉昕妤一起遞交報名表，不但是2020年選秀會前兩名報名者，也成「狀元」熱門。

今年選秀會將於本月29日登場，10日是報名截止日，6月18日開放報名後，第20天才由兩位現役佛光球員打破「加零」狀況。

陳孟欣高中時期就榮膺HBL新人后，率普門中學打下2連霸後投入UBA，大學第一個球季又嘗登頂滋味，且一人包辦新人后、助攻后和MVP，寫下UBA新猷。

身高180公分的劉昕妤同樣是佛光去年首冠班底，和陳孟欣也是2019年拿坡里世大運國手，若是選秀會中選將「越級」挑戰國內女籃最高舞台。

去年首屆WSB選秀會共9人報名、4人中選，各隊建教合作保留名單5人，國泰是王玥媞、郭虹廷、丁芷蓉、鄭慧慈、邱群琋，台元選方妤、林蝶、許玟瑄、蘇嘉嫻、林妘樺，電信是劉惠茹、黃子涵、陳雅彤、徐詩涵及吳明臻，台電則有廖瑋晴、彭楹芷、林奕瑄、柯采璇。

第二屆各隊保留名單人數減為3人，剛完成連霸的國泰人壽保留戴宜庭、徐玉蓮和方曉晴，中華電信人選是今年從南山高中畢業的陳靳豫萱、陳昱潔和李柔妤，和世新大學及台北市大建教合作的台元留下羅家姊妹羅培甄、羅培儀及北市大長人史靜茹，台電則留下金甌女中的游沁樺、陳芊諭和張婕柔。