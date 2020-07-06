WSBL／第二次選秀會 各隊3人保留名單出爐

第二次WSBL選秀會本月29日登場，離10日報名截止日已倒數計時，目前報名人數仍掛零，4支球團的建教合作保留名單則全部出爐。

去年首屆WSB選秀會共9人報名、4人中選，各隊建教合作保留名單5人，國泰隊是王玥媞、郭虹廷、丁芷蓉、鄭慧慈、邱群琋，台元隊選方妤、林蝶、許玟瑄、蘇嘉嫻、林妘樺，電信隊是劉惠茹、黃子涵、陳雅彤、徐詩涵及吳明臻，台電隊則有廖瑋晴、彭楹芷、林奕瑄、柯采璇。

第二屆各隊保留名單人數減為3人，剛完成連霸的國泰人壽保留戴宜庭、徐玉蓮和方曉晴，中華電信人選是今年從南山高中畢業的陳靳豫萱、陳昱潔和李柔妤，和世新大學及台北市大建教合作的台元留下羅家姊妹羅培甄、羅培儀及北市大長人史靜茹，台電則留下金甌女中的游沁樺、陳芊諭和張婕柔。

羅家姊妹今年剛和林蝶及方妤等為世新打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，明年第16季WSBL將成台元生力軍，不過台元老將陳萓峰和劉君儀上月底第15季冠軍賽後相繼宣布退休，球隊陣容變化不小。

中華籃球協會先前召開球團會議，曾討論第三屆選秀會是否設保留名單，只有國泰提出保留2人，台元、電信和台電都傾向取消保留名單，中華籃協將擇日再開會討論。