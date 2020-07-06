快訊

獨／新型學測111年上路 5成高一生不適應新式答題卷

一定是你沒買！威力彩又槓龜 週四頭獎上看14.6億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WSBL／第二次選秀會 各隊3人保留名單出爐

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

第二次WSBL選秀會本月29日登場，離10日報名截止日已倒數計時，目前報名人數仍掛零，4支球團的建教合作保留名單則全部出爐。

去年首屆WSB選秀會共9人報名、4人中選，各隊建教合作保留名單5人，國泰隊是王玥媞、郭虹廷、丁芷蓉、鄭慧慈、邱群琋，台元隊選方妤、林蝶、許玟瑄、蘇嘉嫻、林妘樺，電信隊是劉惠茹、黃子涵、陳雅彤、徐詩涵及吳明臻，台電隊則有廖瑋晴、彭楹芷、林奕瑄、柯采璇。

第二屆各隊保留名單人數減為3人，剛完成連霸的國泰人壽保留戴宜庭、徐玉蓮和方曉晴，中華電信人選是今年從南山高中畢業的陳靳豫萱、陳昱潔和李柔妤，和世新大學及台北市大建教合作的台元留下羅家姊妹羅培甄、羅培儀及北市大長人史靜茹，台電則留下金甌女中的游沁樺、陳芊諭和張婕柔。

羅家姊妹今年剛和林蝶及方妤等為世新打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，明年第16季WSBL將成台元生力軍，不過台元老將陳萓峰和劉君儀上月底第15季冠軍賽後相繼宣布退休，球隊陣容變化不小。

中華籃球協會先前召開球團會議，曾討論第三屆選秀會是否設保留名單，只有國泰提出保留2人，台元、電信和台電都傾向取消保留名單，中華籃協將擇日再開會討論。

選秀 林蝶

延伸閱讀

WSBL／史上第一人生涯3千分 最偉大前鋒劉君儀退休

WSBL／國泰10連霸 教練遺憾獎項沒全包

圖／WSBL 國泰82：62擊敗台元 完成10連霸

WSBL／陳鈺君、黃鈴娟聯手開砲 國泰十連霸達陣

相關新聞

WSBL／第二次選秀會 各隊3人保留名單出爐

第二次WSBL選秀會本月29日登場，離10日報名截止日已倒數計時，目前報名人數仍掛零，4支球團的建教合作保留名單則全部出...

籃球／洪志善生日秀身手 許願籃壇「變」好

相隔數月再度踏上球場，中華隊前國手「小胖」洪志善轉戰三對三不減神射身手，昨天和「３Ｘ３．ＥＸＥ籃球聯盟賽」執行長吳岱豪聯...

籃球／第四屆獵人盃籃球賽 台中和平蘋易近人奪冠

「2020第四屆獵人盃籃球錦標賽」於109年7月4日引爆開打，活動競賽為期2天，為推動原住民體育活動，讓更多優秀運動員有發揮專長的舞台，使更多人來關心原住民並尊重多元文化教育。

籃球／野球到3對3 賴冠瑜選手夢不滅

第14季SBL選秀會沒獲得球隊青睞，出自青年高中、國立體大的後衛賴冠瑜曾當半年健身教練，但選手夢不滅，因緣際會轉往廣東打...

籃球／百隊與會 國泰NBA 3x台中開跑

邁入第10年的「國泰 NBA 3x」本周末從台中火熱開跑，共吸引168支中台灣大專勁旅，角逐一般男、女各三張全國決賽門票...

籃球／生日獲MVP 洪志善放話不打了

今天迎接35歲的中華隊前國手「小胖」洪志善，今天收穫難忘慶生禮，除和隊友吳岱豪、賴冠瑜和陳京華收穫「3X3. EXE籃球...

WNBA／球星摩爾犧牲生涯助人 圓滿結局感動人心

為了希望不模糊美國社會現今追求黑人平權運動焦點，部份NBA球員曾討論過是否採取罷賽手段，事實上過去WNBA真的有球星甘願放棄生涯巔峰歲月，為平反種族歧視所造成冤獄事件而努力，如今此事也有了最圓滿結局。

籃球／吳岱豪下一步 想聯手洪志善

三對三籃球聯賽「３Ｘ３．ＥＸＥ」昨天在台北市香堤大道廣場揭開序幕，身兼聯盟執行長的吳岱豪也將在今天以球員身分登場，不過對...

CBA／劉錚遭封鎖摘14分 廣廈不敵浙江稠銀

中華男籃主力前鋒劉錚，今天在CBA遭對手嚴加看管，全場僅拿下14分，他所效力的浙江廣廈最終也以98比109不敵浙江稠州銀...

籃球／不排斥加入新聯盟 吳岱豪只盼與洪志善再聯手

前璞園隊中鋒吳岱豪在日前與球隊合約結束後，以自由球員身分繼續尋覓下一份合約，在今天以大會執行長身份出席3X3.EXE聯盟...

籃球／3X3.EXE開幕 執行長吳岱豪校長兼撞鐘

3X3.EXE聯盟賽今天在台北市香堤大道廣場舉行開幕戰，聯盟執行長、前中華隊國手中鋒吳岱豪，這次不緊要負責籌辦賽事，也將...

籃球／簽下簡偉儒 富邦備戰新賽季

台北富邦勇士隊繼日前簽下曾祥鈞、周桂羽，並與老將蔡文誠完成續約後，昨天陣容補強又向前邁進一步，簽下前璞園隊「鐵牛」射手簡偉儒；總教練許晉哲強調，球隊目前在陣容上確實有不足之處，而簡偉儒是名可用之兵，讓雙方很快就達成簽約協議。

熱門新聞

中職／6月狂象一飛衝天 超華麗牛棚是最佳靠山

我是MVP／荷包有點痛 最貴洋投米蘭達想讓出MVP

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

史上最大地下棒球團 薛則帶頭打起爭議

中職／悍將砍2刀 猿爭王路重傷

中職／三連霸後總是盛轉衰 樂天也難逃魔咒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。