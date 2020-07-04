籃球／不排斥加入新聯盟 吳岱豪只盼與洪志善再聯手

前璞園隊中鋒吳岱豪在日前與球隊合約結束後，以自由球員身分繼續尋覓下一份合約，在今天以大會執行長身份出席3X3.EXE聯盟賽開幕戰時，他就透露目前動向仍未明確，不過也直言希望能與再興隊友洪志善再一次攜手合作。

吳岱豪與洪志善過去是再興在HBL的連霸功臣，不過兩人在進入SBL後卻始終未能為同一支國內球隊效力，僅有過去曾短暫在CBA有過合作經驗，而今年兩人在分別與璞園和富邦勇士隊結束合約後，也一同進行訓練，尋覓下一張球員生涯合約。

近日盛傳新聯盟球隊有意挖角兩人，吳岱豪與洪志善今天則表示未來動向還不明確，一切仍在努力中，不過吳岱豪也強調希望能再與洪志善聯手的想法，「能聯手肯定是最好的，畢竟我們都到了籃球生涯的夕陽期，能夠合作一下肯定不錯。」

對於國內籃壇籌組新聯盟近來已浮上檯面，吳岱豪也強調自己是抱持著樂觀其成的態度，對於加入新聯盟也不排斥，「SBL打那麼久了，確實需要一些改變與刺激，畢竟球隊每年花那麼多錢，卻找不回球迷，應該要有所變化，我當然也是樂觀其成。」