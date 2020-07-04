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籃球／3X3.EXE開幕 執行長吳岱豪校長兼撞鐘

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
3X3.EXE聯盟賽今天在台北市香堤大道廣場舉行開幕戰。記者劉肇育／攝影
3X3.EXE聯盟賽今天在台北市香堤大道廣場舉行開幕戰。記者劉肇育／攝影

3X3.EXE聯盟賽今天在台北市香堤大道廣場舉行開幕戰，聯盟執行長、前中華隊國手中鋒吳岱豪，這次不緊要負責籌辦賽事，也將與再興隊友「小胖」洪志善聯手代表新北FOOTER隊出賽，談到從當球員到負責籌辦賽事，吳岱豪直言眾多的拜會行程和致詞是他最不習慣的改變。

儘管球員生涯資歷豐富，但吳岱豪近年仍展開球場外的斜槓人生，與朋友一同投資歐印活動整合行銷公司，有鑒於近年三對三風氣盛行，加上希望給退役球員和未獲得職業球隊青睞的球員另有發揮舞台，於是以執行長身份籌辦了這次的3X3.EXE聯盟賽。

不過談到執行長的身份與工作內容，吳岱豪也坦言確實隔行如隔山，「這次比賽辦得有點倉促，這兩個多月都是到處喬場地、談贊助，真的很累，其中最不習慣的還是到各地方的拜會行程，或是臨時被請上台致詞，這比我碩士班上台報告還緊張，當然更不用說比打球還難。」

吳岱豪這一次除了執行長身份外，還找來老同學洪志善，以及陳京華、林瑞堃、蔡峻銘、賴冠瑜等前SBL、UBA球員代表FOOTER隊出賽，參賽的還包括了台中夢想家青年隊、政大雄鷹以及來自各地的鬥牛高手，未來比賽也將前進高雄大魯閣、台中市府前廣場、宜蘭星月廣場、台南天后宮、基隆海洋廣場等地開打。

吳岱豪強調，三對三賽事近年風氣盛行，在日本更是早就已經職業化，比賽場地也大多選在人潮眾多的地方，他也透露，希望未來能夠在日月潭中央舉辦賽。

吳岱豪 洪志善 中華隊

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