快訊

另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

WSBL／史上第一人生涯3千分 最偉大前鋒劉君儀退休

中央社 / 台北3日電

WSBL最偉大前鋒，同時也是台元紡織鎮隊之寶的劉君儀，日前低調在臉書上宣布退休，她不但是WSBL賽史的得分后，也是聯盟第1個生涯累積得分超過3000分的球員。

現年39歲的劉君儀，是WSBL女子超級籃球聯賽元老級球員，也是現役最資深的球員，她曾6度入選亞洲女子籃球錦標賽中華隊國手，並打過3次亞運、3次東亞運，並隨隊在2006年杜哈亞運摘銀，寫下隊史最佳戰績。

劉君儀不光在國際舞台發亮，也是WSBL最偉大前鋒，在WSBL的15個賽季裡，她共6度摘下得分后、2度榮膺聯盟籃板后，去年她完成生涯3000分紀錄，成為聯盟史上第1人。

除了琳瑯滿目的個人紀錄，第5季劉君儀率領台元奪得隊史首冠， 2011年她短暫退休，隔年轉戰國泰人壽復出，接下來她2度榮膺冠軍賽MVP，直到2018年才重返台元，堪稱台灣女籃的傳奇。

在個人臉書粉絲頁上，劉君儀寫下，又來到6月的畢業季，今年她也將從球員的身分畢業，雖知道這一刻終將到來，當她踏出球場那一刻，她害怕自己會淚流滿面，所以不斷告訴自己要笑著離開。

細數自己的球員生涯，劉君儀坦言：「我的球員生涯已無遺憾，我將帶著屬於我的榮耀與精彩邁向人生下半場。」

雖然卸下球員身分，劉君儀仍不忘感謝台元這個大家庭，她強調27年來，台元就像她的第2個家，也感謝裕隆集團前董事長嚴凱泰，以及現任董事長嚴陳莉蓮長久以來對她的關懷，「沒有你們的支持也不會有現在的我。」

WSBL 亞運 中華隊

延伸閱讀

WSBL／三分球狂飆！ 國泰改寫紀錄

Nissan兩款大改款新車　新世代Sentra、Juke下半年確定導入！

WSBL／挑戰衛冕軍國泰 台元想奇招

裕隆：與鴻海合作公司將在今年第3季成立

相關新聞

籃球／九太、新聯盟三方會談 共好盃復辦樂觀其成

在本周與中華籃協理事長謝典林會談後，一度表態如果籃壇繼續分裂不排除再一次退出的九太科技，今天董事長沈會承在與展逸國際企業...

籃球／富邦補進鐵牛射手簡偉儒 台銀續簽魔獸謝宗融

儘管國內籃壇目前仍處於搖擺不定的狀況，但近來ABL與SBL球隊仍在休賽季期間繼續進行人員的補強，其中ABL台北富邦勇士繼...

籃球／簡偉儒什麼都好 許晉哲虧：就是肚子大了點

參戰ABL的台北富邦勇士今天宣布，簽下前SBL桃園璞園建築射手簡偉儒，富邦總教練許晉哲開玩笑說：「我對簡偉儒的一切都很滿...

瓊斯盃／新冠肺炎疫情影響 史上第3度停辦

邁入第四十二屆的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年受到新冠肺炎疫情影響，史上第三度停辦，體育署署長高俊雄指出，依照目前中央疫...

瓊斯盃／不得已的選擇 中華籃協宣布確定停辦一年

邁入第42屆的瓊斯盃國際籃球邀請賽在今天傳出可能因為疫情考量不辦的消息後，晚間中華籃協也透過新聞稿宣布賽事停辦一年，這將...

籃球／防疫原則嚴謹 體育署：瓊斯盃幾乎確定停辦

原訂於八月舉行的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，今年受到新冠肺炎疫情影響，在我國對於入境人員仍有嚴格管控的情況下，體育署署長高...

CBA／林書豪傷退 北京首鋼照贏廣州龍獅收3連勝

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪今天第三節末段受傷提前下場，但全場仍繳出16分、8籃板、9助攻...

SBL／兩聯盟難「共好」 九太：籃壇再分裂不排除退出

中華籃協理事長謝典林昨天前往九太科技拜會董事長沈會承，針對日前傳出破局的跨聯盟賽事「共好盃」進行討論，沈會承指出，在各球...

籃球／整合聯盟大不易 籃協有苦難言

九太科技董事長沈會承今天拋出震撼彈，表示台灣籃壇若分裂，就要退出超級籃球聯賽（SBL），另一方面也希望中華籃協理事長謝典...

SBL／選秀狀元險遭挖角 九太提國手級合約留人

第18季SBL選秀會將在月中登場，待選球員的「搶人」行動卻是愈演愈烈，九太科技董事長沈會承在今天表示，已經被他們視為狀元...

SBL／「共好」卻缺溝通 九太喊話不排除再退出籃壇

原訂九月舉行的跨聯盟賽事共好盃，在日前傳出一度破局後，中華籃協理事長謝典林也在本周展開各球團拜訪之旅，並在今天前往九太科...

WSBL／國泰10連霸 兩大王牌的MVP之路

WSBL女子超籃第15季，國泰女籃在三戰兩勝冠軍系列賽G2以 82：62擊敗台元，國泰二連勝完成10連霸落幕。例行賽MVP國泰前鋒林育庭，決賽MVP國泰前鋒陳鈺君，兩個MVP成長心路不同，卻是台灣女籃

熱門新聞

中職／胡金龍二軍未見人 悍將：禁賽且停止隨隊

NBA／威廉森瘦身有成引討論 網友P圖成蝙蝠俠反派角色

MLB／重量級對決賈吉 柯爾球速已飆到159公里

NBA／2K21公佈第三位封面人物 兩款封面致敬布萊恩

網球／10天前才確診 約克維奇夫妻新冠肺炎再驗呈陰性

現場重現／獅、悍將面臨淘汰 17年前的金剛、太陽更快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。