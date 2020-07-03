WSBL／史上第一人生涯3千分 最偉大前鋒劉君儀退休

WSBL最偉大前鋒，同時也是台元紡織鎮隊之寶的劉君儀，日前低調在臉書上宣布退休，她不但是WSBL賽史的得分后，也是聯盟第1個生涯累積得分超過3000分的球員。

現年39歲的劉君儀，是WSBL女子超級籃球聯賽元老級球員，也是現役最資深的球員，她曾6度入選亞洲女子籃球錦標賽中華隊國手，並打過3次亞運、3次東亞運，並隨隊在2006年杜哈亞運摘銀，寫下隊史最佳戰績。

劉君儀不光在國際舞台發亮，也是WSBL最偉大前鋒，在WSBL的15個賽季裡，她共6度摘下得分后、2度榮膺聯盟籃板后，去年她完成生涯3000分紀錄，成為聯盟史上第1人。

除了琳瑯滿目的個人紀錄，第5季劉君儀率領台元奪得隊史首冠， 2011年她短暫退休，隔年轉戰國泰人壽復出，接下來她2度榮膺冠軍賽MVP，直到2018年才重返台元，堪稱台灣女籃的傳奇。

在個人臉書粉絲頁上，劉君儀寫下，又來到6月的畢業季，今年她也將從球員的身分畢業，雖知道這一刻終將到來，當她踏出球場那一刻，她害怕自己會淚流滿面，所以不斷告訴自己要笑著離開。

細數自己的球員生涯，劉君儀坦言：「我的球員生涯已無遺憾，我將帶著屬於我的榮耀與精彩邁向人生下半場。」

雖然卸下球員身分，劉君儀仍不忘感謝台元這個大家庭，她強調27年來，台元就像她的第2個家，也感謝裕隆集團前董事長嚴凱泰，以及現任董事長嚴陳莉蓮長久以來對她的關懷，「沒有你們的支持也不會有現在的我。」