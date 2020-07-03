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CBA／林書豪20分8助攻 率首鋼拉出4連勝

中央社 / 台北3日電

CBA中國男子職業籃球聯賽，北京首鋼今天靠著台裔球星林書豪摘下全場最高的20分、8助攻，率隊以95比75大勝八一火箭，豪取近來的4連勝。

今天是首鋼在CBA復賽的13天內所進行的第8場比賽，由於賽事安排相對密集，首鋼代理總教練解立彬也坦承，球員的確有些疲勞。

林書豪今天出賽30分鐘，全場20投9中，外帶2罰中1，繳出近3場最高的20分，另有8次助攻與5籃板，解立彬也稱讚林書豪與陣中的資深球員，「這些精神領袖起到關鍵作用，輸球或遇到困難的時候，他們都能站出來，球隊很團結、氣氛非常好」。

首鋼今天擊敗八一火箭後，在CBA復賽的8場比賽內，拿下第6勝，不過首鋼前鋒翟曉川賽後謙遜地表示，「我們還有很多問題，還在學習成長中」。

首鋼上半場先以45比35取得雙位數領先，每一節得分都優於對手，第4節再用一波23比18攻勢收割勝果。

八一火箭總教練王治郅則坦言，首鋼打得比他們更像一支團隊，除團隊助攻多出10次，3分球命中率也優於他們。他也承認，自家球員發生18次團隊失誤偏高，「隊員的反應比平時慢了一些，該拿到的球沒拿到」。

林書豪

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