籃球／九太、新聯盟三方會談 共好盃復辦樂觀其成

在本周與中華籃協理事長謝典林會談後，一度表態如果籃壇繼續分裂不排除再一次退出的九太科技，今天董事長沈會承在與展逸國際企業董事長張憲銘、新聯盟發起人陳建州碰面後，態度也有所轉變，不僅強調對於共好盃的舉行樂觀其成，也希望新聯盟的成立能夠讓各隊一同參與、自由選擇，各隊都能真心「共好」。

由展逸策劃的共好盃，在日前一度傳出破局後，籃協理事長謝典林也在近日陸續與各球隊代表碰面，希望促成賽事的順利舉行，不過在首站與九太科技會談中，董事長沈會承也強調希望共好盃是在讓國內籃球能更團結的前提下舉行，而不是打完後籃壇依舊分裂。

今天逸國際企業董事長張憲銘、新聯盟發起人陳建州也一同前往拜會沈會承，並在會後發出聯合聲明：