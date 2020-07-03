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籃球／九太、新聯盟三方會談 共好盃復辦樂觀其成

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
展逸國際企業董事長張憲銘（左）、新聯盟發起人陳建州（右）今天前往拜會九太科技董事長沈會承。圖／九太科技提供
展逸國際企業董事長張憲銘（左）、新聯盟發起人陳建州（右）今天前往拜會九太科技董事長沈會承。圖／九太科技提供

在本周與中華籃協理事長謝典林會談後，一度表態如果籃壇繼續分裂不排除再一次退出的九太科技，今天董事長沈會承在與展逸國際企業董事長張憲銘、新聯盟發起人陳建州碰面後，態度也有所轉變，不僅強調對於共好盃的舉行樂觀其成，也希望新聯盟的成立能夠讓各隊一同參與、自由選擇，各隊都能真心「共好」。

由展逸策劃的共好盃，在日前一度傳出破局後，籃協理事長謝典林也在近日陸續與各球隊代表碰面，希望促成賽事的順利舉行，不過在首站與九太科技會談中，董事長沈會承也強調希望共好盃是在讓國內籃球能更團結的前提下舉行，而不是打完後籃壇依舊分裂。

今天逸國際企業董事長張憲銘、新聯盟發起人陳建州也一同前往拜會沈會承，並在會後發出聯合聲明：

一、關於「共好盃」賽事，由於籃協謝典林理事長擬於下週進行討論，俟各隊共同討論後確認，九太科技、展逸、新聯盟樂觀其成。

二、關於「新聯盟」成立，沈會承董事長希望能夠讓各隊共同參與，提供職業化、半職業化等選項讓各隊自由選擇，陳建州發起人將會邀請各隊共同討論，由各隊母企業評估進行選擇。

三、會談中談論未來籃壇願景，以「球迷第一」為最重要的信念，滿足球迷、媒體、球隊及社會各界期待，不管是SBL、新聯盟、職業化、非職業化等，希望籃壇能夠團結一致，各隊真心「共好」，提升球迷對於籃球的觀感，讓籃壇環境能夠正面提升。

SBL

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