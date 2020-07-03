籃球／簡偉儒什麼都好 許晉哲虧：就是肚子大了點
參戰ABL的台北富邦勇士今天宣布，簽下前SBL桃園璞園建築射手簡偉儒，富邦總教練許晉哲開玩笑說：「我對簡偉儒的一切都很滿意，除了他的肚子大了點，體能差了點。」
簡偉儒過去曾效力過SBL超級籃球聯賽的金門酒廠（九太科技前身）與璞園建築，今年合約期滿後轉投富邦，許晉哲透露，簡偉儒已隨球隊訓練一週，基本上他所有要求，簡偉儒都能做得到，因此雙方很快就敲定合約。
許晉哲過去曾是璞園的總教練，卻沒與簡偉儒合作的經驗，「當時我去CBA，簡偉儒才加盟，不過璞園的系統和我要的東西差不多，所以他很快就能上手。」
談到球隊的生力軍，許晉哲搞笑地說，簡偉儒什麼都好，唯一讓他有些微詞的，「就是他的肚子大了點，體能差了點。」許晉哲透露，之前休季的2個月，簡偉儒雖有進行自主訓練，畢竟強度還是有落差，「我有告訴他，要快點把身材調回來。」
過去3季，簡偉儒都效力璞園，上季例行賽他繳出場均8.9分2.6籃板1.9助攻，兩分球投籃命中率44.1%，三分球命中率也有38.9%；累計投進61顆三分球為全隊最高，並列聯盟第4，是璞園仰賴的外圍射手。
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