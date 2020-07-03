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籃球／富邦補進鐵牛射手簡偉儒 台銀續簽魔獸謝宗融

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士再簽下前璞園射手簡偉儒。 圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士再簽下前璞園射手簡偉儒。 圖／台北富邦勇士提供

儘管國內籃壇目前仍處於搖擺不定的狀況，但近來ABL與SBL球隊仍在休賽季期間繼續進行人員的補強，其中ABL台北富邦勇士繼日前簽下兩名大專頂尖球員曾祥鈞與周桂羽後，今天再簽下前璞園射手簡偉儒，而SBL台銀則是在昨天以兩年合約續簽年輕中鋒謝宗融，組成本土雙塔連線。

富邦勇士在去年轉戰ABL後，首個賽季就碰上新冠肺炎疫情攪局，不過在聯盟目前仍是無限期停賽的情況下，仍未停下補強腳步，繼簽下今年兩名大專頂尖球員後，又與老將蔡文誠完成續約。

不過在同時也有多名球員離隊的情況下，富邦也在今天宣布簽下上賽季打出亮眼表現的射手簡偉儒，綽號「鐵牛」的簡偉儒在第第十二季選秀會於第二輪第二順位被金酒選入，並在第十五季轉戰璞園，上賽季繳出平均8.9分、三分球命中率3成89的數據，成為年度最佳第六人的熱門人選。

對於轉戰富邦勇士，簡偉儒指出新的環境對他來說就代表著新的出發，「先前就有想過，要挑戰ABL這個跨國聯賽舞台，對我的籃球路絕對是個新的挑戰。儘管現在因為疫情ABL暫緩，但我也會跟隨球隊腳步，看看何時能夠投入正式比賽。」

簡偉儒強調，由許晉哲執教的富邦在體系上與他的前東家璞園有許多相似之處，儘管與隊友間的默契和熟悉度還需要加強，但適應上應該不會有大問題，也要好好向富邦學長們討教，「我希望和控衛出身的永仁哥請教，希望能趕緊適應這個角色。在鋒線上也有傑哥（林志傑）這個榜樣，都是我的學習對象。」

台銀繼日前找來富邦勇士林郅為回鍋後，昨天再簽下「台科魔獸」謝宗融(圖)組成本土雙塔。 圖／中華籃球協會提供
台銀繼日前找來富邦勇士林郅為回鍋後，昨天再簽下「台科魔獸」謝宗融(圖)組成本土雙塔。 圖／中華籃球協會提供

至於上賽季在SBL打出新氣象的台銀，雖然季後面臨不少人員異動，但繼日前找來富邦勇士林郅為回鍋後，昨天再簽下「台科魔獸」謝宗融組成本土雙塔，他也強調希望用個人表現，來好好報答球隊的看重，「既然決定留下來，那就盡全力幫助球隊，也希望自己表現能再突破，用實際成績來回報球隊。」

富邦勇士 璞園

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