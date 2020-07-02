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瓊斯盃／不得已的選擇 中華籃協宣布確定停辦一年

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，瓊斯盃確定停辦一年。聯合報系資料照
受到新冠肺炎疫情影響，瓊斯盃確定停辦一年。聯合報系資料照

邁入第42屆的瓊斯盃國際籃球邀請賽在今天傳出可能因為疫情考量不辦的消息後，晚間中華籃協也透過新聞稿宣布賽事停辦一年，這將是瓊斯盃史上第三次停辦，以及繼2003年的SARS後，第二次因為疫情而停辦。

中華籃協在新聞稿中指出，受到新冠肺炎疫情影響，目前許多國家疫情仍在漫延中，我國政府基於防疫與維護國人生命安全，國境管制仍未開放，該會在呈報主管機關協商後，決定以國家防疫為優先，在此宣布本年度威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽停辦一屆。

今年瓊斯盃原訂七月在新莊與高雄舉行，不過受到疫情影響男子組決定改至八月移師高雄巨蛋，女子組則一度傳出有可能改至竹北體育館辦理，但在國外疫情仍未獲得控制，加上中央疫情指揮中心對於外籍人士入境仍採取嚴格管控下，成為瓊斯盃最終未能辦理的原因之一。

籃協指出，目前全球疫情尚未趨緩，許多國家疫情仍屬嚴重，使得本屆瓊斯盃外隊參賽意願降低許多，且因國境管制，外隊入境時依規定需繳交病毒核酸檢測報告確定為陰性始可入台，且須隔離期滿後才能出賽，不僅過程曠日廢時，對於主辦單位及參賽外隊均是龐大負擔，該會經與主管機關協商後，考量目前疫情規範對於舉辦瓊斯盃有許多窒礙難行之處，宣布停辦實屬不得已的選擇。

瓊斯盃

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