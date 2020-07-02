CBA／林書豪傷退 北京首鋼照贏廣州龍獅收3連勝

中央社 / 台北1日電

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪今天第三節末段受傷提前下場，但全場仍繳出16分、8籃板、9助攻表現，助球隊以96比72擊退廣州龍獅，收下3連勝。

CBA復賽後第一階段賽事，在青島與東莞兩地進行，林書豪今天與廣州龍獅隊台灣好手陳盈駿同場較勁，林書豪開賽就與隊友朱彥西、翟曉川輪番發動攻勢，取得10比0領先，次節再靠著方碩持續挹注外線火力，將比分拉開至52比32。

林書豪第三節外線手感持續加溫，單節2記三分球，幫助球隊擴大領先優勢，未料到第三節尾聲，在籃下力阻廣州龍獅隊洋將韓特（Marcus Georges-Hunt）進攻時，反遭對方的手肘擊中嘴角，當場流血，隨即下場治療，第四節未再上陣，但首鋼隊靠著前三節奠定的勝基，終場以24分大勝

林書豪上場近31分鐘，繳出16分、8籃板、9助攻的成績單，但美中不足的是，單場出現8次失誤；另一名洋將尤多（Ekpe Udoh）近況火熱，貢獻31分、16籃板，近3場以來，第二度得分破30分。

同樣效力於首鋼的台灣好手周儀翔，此役出手機會不多，僅留下1籃板、1助攻，連3場得分掛零。

陳盈駿上週一度陷入低潮，連2場得分個位數，直到前一役才回神，得分再回2字頭，但此役表現再度陷入低迷，全場6投2中，僅拿下7分、1助攻、1抄截。

林書豪 陳盈駿

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