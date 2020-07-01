籃球／整合聯盟大不易 籃協有苦難言

九太科技董事長沈會承今天拋出震撼彈，表示台灣籃壇若分裂，就要退出超級籃球聯賽（SBL），另一方面也希望中華籃協理事長謝典霖出面整合球團勢力，事實上籃協卻有苦難言。

中華籃協理事長謝典霖今天率秘書長李一中與副秘書長李雲翔，前往九太科技拜會，尋求董事長沈會承支持，共襄盛舉9月9日開打的共好盃籃球賽，沒想到沈會承意外拋出新議題，除希望籃協整合球團，也希望鴨子划水的新聯盟其他球團，重視SBL現有的選秀制度。

會談中李一中無奈表示，籃協一直希望球團彼此和諧，但就算要整合新聯盟的球團加入SBL，也需要SBL其他球團的同意。

另一方面，無論是台灣籃壇的新聯盟，還是境外的東南亞職業籃球聯賽（ABL），李一中承認，籃協都無管轄權，他表示，去年季外中華職籃大聯盟（CBL）籌組階段，同樣轟轟烈烈，最後卻無疾而終，也讓SBL賽務一度陷入停擺。

李一中強調，籃協的宗旨就是推廣基層運動，因此台灣若真有職業籃球聯賽成立，他們樂觀其成，SBL將成為培養年輕球員成長的舞台，一旦身手獲得職業球團青睞，就能轉往更高層級發展。

去年CBL的籌組最終破局，今年新聯盟又捲土重來，李一中無奈地說：「就是換一組人又搞一次。」他強調，就算新聯盟每支球隊都能編列一年新台幣5000萬元的預算，但關鍵是能打多久，如果只是炒短線，最後受傷的還是台灣籃壇與球迷。