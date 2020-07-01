SBL／「共好」卻缺溝通 九太喊話不排除再退出籃壇

原訂九月舉行的跨聯盟賽事共好盃，在日前傳出一度破局後，中華籃協理事長謝典林也在本周展開各球團拜訪之旅，並在今天前往九太科技拜會董事長沈會承，希望促成賽事順利舉辦，不過沈會承指出，這次共好盃欠缺溝通，假使賽事打完後籃壇仍是呈現分裂的狀況，又面臨SBL球隊出走，九太科技仍不排除再一次退出籃壇。

由行銷公司策畫的共好盃，在日前傳出破局消息後，籃協理事長謝典林也決定以國內籃壇大家長的身份拜會七支球團，並在今天的首站就來到九太科技拜會董事長沈會承，不過對於目前國內新聯盟已有雛型，籃壇未來可能形成雙頭馬車的情況下，沈會承也坦言欠缺溝通的「共好」，並沒有太多意義。

對於今年ABL球隊未透過選秀制度直接與大專球員簽約，沈會承坦言對於SBL球隊來說並不公平，尤其九太原希望透過今年選秀會來大力補強戰力，也因此遭打亂計劃，「我們去年只選了一個陳懷安，今年是選秀大年，原本很開心可以補強，但卻因為有球隊不用遵守選秀制度，而受到影響。」

沈會承坦言，共好盃目前仍存在著很多矛盾，各球團間也欠缺溝通，要辦好確實很難，甚至認為如果未來籃壇繼續走向分裂，不排除再次退出籃壇，「如果說比賽打完後籃壇崩盤，那我就不跟大家玩了，不過球員該給的薪水我還是會照付。」

不過沈會承也強調，現在是國內籃壇的一次危機，但如果富邦勇士與寶島夢想家願意重回SBL，其他球隊也願意投入，並訂好遊戲規則，甚至可以針對主客場制的施行好好討論，也可能是一次轉機，「我們不要急著打共好盃，而是想著把這兩支球隊加進來，用最好模式把SBL建構成最好半職業或是職業聯盟，九太都會支持。」