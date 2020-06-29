聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／僅存元老敵不過傷病 陳順詳宣布退役
身為第17季SBL「看板」球星，台銀隊老將陳順詳今天宣布告別球員身分，邁入人生新里程。
上月剛滿35歲的陳順詳是SBL僅存的「元老級」成員，今年季前拍攝主視覺，他就是台銀代表，和另外四隊球員並列。
陳順詳SBL生涯從九太隊出發，經歷東森羚羊隊到第3季轉戰台銀中獲得重用，總計陳順詳17年SBL生涯總計出賽347場，生涯總得分累積達4340分，高居SBL排行榜第3位，堪稱台銀和國內籃壇指標球員。
不過陳順詳職業生涯多次受傷病纏身，本季也從季中才復出；近年他因幾次動刀影響場上表現，球季結束與球團溝通後，選擇卸下球員戰袍。
台銀將在日後比賽為陳順詳舉辦引退儀式，並退休他的「6」號球衣，感謝並榮耀陳順詳對台銀超過10年的貢獻；他退休後也獲台銀正式行員資格，轉換身分開啟人生新篇章。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言