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SBL／僅存元老敵不過傷病 陳順詳宣布退役

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

身為第17季SBL「看板」球星，台銀隊老將陳順詳今天宣布告別球員身分，邁入人生新里程。

上月剛滿35歲的陳順詳是SBL僅存的「元老級」成員，今年季前拍攝主視覺，他就是台銀代表，和另外四隊球員並列。

陳順詳SBL生涯從九太隊出發，經歷東森羚羊隊到第3季轉戰台銀中獲得重用，總計陳順詳17年SBL生涯總計出賽347場，生涯總得分累積達4340分，高居SBL排行榜第3位，堪稱台銀和國內籃壇指標球員。

不過陳順詳職業生涯多次受傷病纏身，本季也從季中才復出；近年他因幾次動刀影響場上表現，球季結束與球團溝通後，選擇卸下球員戰袍。﻿

﻿台銀將在日後比賽為陳順詳舉辦引退儀式，並退休他的「6」號球衣，感謝並榮耀陳順詳對台銀超過10年的貢獻；他退休後也獲台銀正式行員資格，轉換身分開啟人生新篇章。﻿

陳順詳 SBL

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