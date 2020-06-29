SBL／開朝元老陳順詳退休 台銀教頭盼年輕人接班

超級籃球聯賽（SBL）現役唯一開朝元老球員、台銀射手陳順詳將高掛球鞋，台灣銀行總教練陳國維今天證實此訊息，他也向年輕球員喊話，要球員後續必須站出來證明自己。

陳順詳自SBL元年起展開球季，曾待過九太科技、東森羚羊，第3季起轉戰台銀，近年來因傷所苦，出賽場次大減，17季的球員生涯，繳出場均得分12.5分、3.3籃板、2.1助攻的成績單，在裕隆納智捷射手周士淵去年卸下球員身分、改當教練後，成為現役僅存的開朝元老。

陳國維表示，陳順詳退休後，將轉任行員，而所屬的背號6號球衣也將退休，球團計劃後續將為陳順詳舉辦引退儀式。

陳順詳的經驗、球技與在球隊的重要性，獲得陳國維肯定，在陳順詳退役後，陳國維也期待年輕球員接班，他向球員喊話：「現在大學長退休了，年輕球員必須站出來，證明自己有這個能力，讓教練團看到。」

第18季SBL選秀會將於7月15日登場，少了陳順詳，加上陣中林任鴻、呂冠霆相繼離隊後，也打亂台銀原先選秀鎖定小前鋒計畫。

陳國維透露：「落點會落在3號（小前鋒）、4號（大前鋒）位置，因為今年選秀2號位（得分後衛）也有不錯選手，我們還在思考，還沒有最後決議。」