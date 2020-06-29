籃球／潛力培訓中華白隊名單出爐 林庭謙入選

中華民國籃球協會今天公布今年度潛力培訓中華白隊名單，旅外球員包括林庭謙、譚傑龍與吳永盛等人入列，屆時將由帕克領軍，為備戰下半年賽事，白隊將於暑假展開集訓。

潛力培訓中華白隊集結大專籃球聯賽（UBA）各校明星球員及旅外小將，總教練由外籍教練帕克（Charlie Parker）執掌兵符，並遴選現役UBA優秀教練組成教練團，包括助理教練楊哲宜、陳暉、王志群，體能教練何丞鼎、運動防護員邱柏凱。

中華白隊陣容一字排開，除了林庭謙、譚傑龍、吳永盛、唐維傑、孫思堯、馬建豪等旅外球員入選外，其他成員還有簡廷兆（健行）、謝亞軒（健行）、陳范柏彥（健行）、林彥廷（政大）、田浩（政大）、張鎮衙（政大）、林正（國體）、陳俊男（國體）、陳又瑋（師大）等人。

中華白隊後續將於暑假展開集訓，為下半年登場的賽事做準備，後續預計將參加Be Heroes經典賽、威廉瓊斯盃、共好盃及10月與超級籃球聯賽（SBL）交流賽。