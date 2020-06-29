籃球／帕克領軍中華白 6旅外小將入列

中華籃球協會今天宣布年度潛力培訓中華隊（中華白隊）名單，總教練由外籍教練帕克（Charlie Parker）領軍，遴選現役UBA優秀教練組成教練團，球員則集合UBA各校明星球員及旅外小將，預計暑假期間展開集訓，參加下半年度各項賽事。

中華白隊教練團由總教練帕克領軍，助理教練楊哲宜、陳暉、王志群，體能教練何丞鼎、運動防護員邱柏凱。

球員包括旅外的吳永盛、林庭謙、譚傑龍、唐維傑、孫思堯、馬建豪，完成UBA公開男一級衛冕的健行科大成員簡廷兆、謝亞軒、陳范柏彥，政治大學林彥廷、田浩和張鎮衙，國體大2公尺長人林正和陳俊男，以及台師大新任隊長陳又瑋。

中華白隊預計將參加Be Heroes經典賽、威廉瓊斯盃、共好盃及10月與SBL交流賽。

中華白隊之前傳出參加的「共好盃」，還沒成行就胎死腹中，但籃協仍盼促成賽事，理事長謝典林本周將拜會幾支隊伍，希望推動ABL加上SBL球隊齊聚的共好盃順利開戰。