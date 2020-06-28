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CBA／林書豪得26分 北京首鋼逆轉上海

中央社 / 台北28日電
北京首鋼隊球員林書豪（左）在比賽中投籃。 新華社
北京首鋼隊球員林書豪（左）在比賽中投籃。 新華社

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪前一役得分創CBA個人新低，今天找回身手，全場進帳26分，也是復賽以來新高，率隊以86比76擊敗上海隊。

CBA復賽後，在青島與東莞兩地展開比賽，林書豪先前膝蓋積水仍帶傷上陣，26日對戰浙江廣廈隊比賽，僅拿下CBA生涯新低9分，而另一名洋將尤多（EkpeUdoh）同樣僅拿9分，表現都不理想。

北京首鋼隊今天出戰上海隊，首節雖以17比21落後，但次節起隨著林書豪與尤多手感逐漸加溫，縮小差距，而林書豪靠著上半場尾聲上籃得手，助球隊以35比34超前。

兩隊下半場一度拉鋸，林書豪延續上半場手感，單節進帳14分，並趁著對手命中率下降，趁機將兩隊比分差距拉開至15分。

儘管林書豪決勝節多數時間待在板凳，直到後段才再度上陣，但北京首鋼仍成功守住領先優勢，以10分差獲勝。

林書豪此役拿下復賽新高26分，外加8籃板和6助攻，而尤多拿下全場最高的31分，攜手為球隊搶下勝利。

林書豪

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