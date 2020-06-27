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籃球／共好盃傳破局 籃協理事長：持續溝通

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
籃協理事長謝典霖。報系資料照
籃協理事長謝典霖。報系資料照

原訂九月在台北市和平籃球館舉行的橫跨SBL與ABL兩聯盟賽事「共好盃」，在日前傳出破局消息後，今天中華籃協理事長謝典霖也發出聲明稿表示，為了促成台灣籃壇的大團結，下周起將陸續與各球團會面，當面溝通化促成對話與共識，期盼共好盃賽事能夠順利舉辦。

由行銷單位策劃的共好盃，在第一次球團會議時就獲得SBL五支球隊與ABL富邦勇士、寶島夢想家同意參賽，促成國內史上首場跨聯盟賽事，而中華籃協也在之後宣布中華白隊將由外籍教頭帕克領軍加入戰局，讓參賽隊伍擴大到八支，可望成為今年國內最受期待的籃球盃賽。

不過在日前卻又傳出各球團因為無法達成共識，共好盃正式破局的消息，而身為主辦單位的中華籃協，在今天則是發出聲明稿，理事長謝典霖強調將會在下周陸續與各球團碰面，希望讓共好盃能夠順利舉辦。

籃協聲明稿如下：

「原訂9月9日至20日邀集國內SBL、ABL及中華白共8隊舉行的共好盃籃球賽在日前因為各球團未能順利達成共識，使得比賽面臨是否暫緩辦理的難題。本會謝典霖理事長表示為了促成台灣籃壇大團結，下周起將陸續與各球團會面，當面溝通化促成對話與共識，期盼共好盃賽事能夠順利舉辦。

今年全世界受到疫情影響，全球所有運動賽事均受嚴重波及，甚至NBA也停賽至今。而台灣即便防疫措施得當，SBL也自3月20日起採閉門方式結束賽季，WSBL女籃賽程直到6月份才在防疫措施的規範下恢復觀眾入場，是今年度全球極少數順利完成男、女籃賽季的聯盟。然而ABL至今仍未恢復比賽，復賽之路遙遙無期，台灣籃壇在此時急需透過凝聚各球團的方式，開創共好新局，不論未來走向如何，大家都要團結一致、攜手向前，在這樣的前提之下，是本會決定籌辦共好盃的主因。

從目前共好盃籌辦的現況，可以理解現階段對於跨聯盟球隊間之賽事雖然深受球迷期待，但仍有許多地方須待克服與溝通，其中不僅僅是SBL與ABL球隊間的差異，更包括ABL與SBL制度上的不同。本會謝典霖理事長自當選以來，長期投入與支持SBL永續發展，深知在此一時刻台灣籃壇團結的重要性，謝理事長將於端午連假後，陸續前往各球團當面溝通協調，實際了解各球隊之需求，希望共好盃賽事在今年度成功舉辦，讓球迷能夠欣賞到期待許久的籃球盛宴。」

SBL 富邦勇士 帕克

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