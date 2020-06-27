籃球／共好盃傳破局 籃協理事長：持續溝通

原訂九月在台北市和平籃球館舉行的橫跨SBL與ABL兩聯盟賽事「共好盃」，在日前傳出破局消息後，今天中華籃協理事長謝典霖也發出聲明稿表示，為了促成台灣籃壇的大團結，下周起將陸續與各球團會面，當面溝通化促成對話與共識，期盼共好盃賽事能夠順利舉辦。

由行銷單位策劃的共好盃，在第一次球團會議時就獲得SBL五支球隊與ABL富邦勇士、寶島夢想家同意參賽，促成國內史上首場跨聯盟賽事，而中華籃協也在之後宣布中華白隊將由外籍教頭帕克領軍加入戰局，讓參賽隊伍擴大到八支，可望成為今年國內最受期待的籃球盃賽。

不過在日前卻又傳出各球團因為無法達成共識，共好盃正式破局的消息，而身為主辦單位的中華籃協，在今天則是發出聲明稿，理事長謝典霖強調將會在下周陸續與各球團碰面，希望讓共好盃能夠順利舉辦。

籃協聲明稿如下：