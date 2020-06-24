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CBA／林書豪手感回溫拿22分 CBA北京首鋼力退新疆

中央社 / 台北24日綜合報導
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪今天找回手感，儘管第四節未上場，仍拿下全隊最高的22分，率隊以78比67擊敗新疆廣匯。 新華社
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪今天找回手感，儘管第四節未上場，仍拿下全隊最高的22分，率隊以78比67擊敗新疆廣匯。 新華社

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪今天找回手感，儘管第四節未上場，仍拿下全隊最高的22分，率隊以78比67擊敗新疆廣匯。

停擺5個月的CBA賽事，在青島與東莞兩地恢復比賽，林書豪昨天帶傷上陣迎戰南京同曦，北京首鋼以3分差吞下敗仗，今天與新疆廣匯交手，陣中洋將尤多（Ekpe Udoh）在復賽後首度上陣，鎮守禁區，也減輕林書豪壓力。

不過，北京首鋼上半場外線手感冷清，15投中1，中場結束，以2分差落後，雙方易籃後，林書豪與台灣好手周儀翔先後飆進三分球，拉出一波10比0攻勢，但新疆隊仍展現韌性，一度逆轉，北京首鋼靠著翟曉川第3節尾聲兩罰全中，以58比57再度要回領先。

林書豪在決勝節關鍵時刻待在板凳，北京首鋼由尤多領軍，加上翟曉川適時扮演穿針引線的角色，開啟一波9比1攻勢，最終以11分差迎接勝利。

林書豪下半場表現機會不多，但全場仍拿下22分、9籃板，得分也是復賽以來最多，他賽後受訪時表示：「我們昨天沒有打出想要的表現，今天每個人上場，就用全力去打，我覺得今天大家打得非常好。」

儘管決勝節在場邊觀戰，林書豪並不以為意，他樂見球隊找到好的節奏，他強調，只想要贏球，並以尤多為傲。

林書豪

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