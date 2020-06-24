CBA／林書豪手感回溫拿22分 CBA北京首鋼力退新疆
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪今天找回手感，儘管第四節未上場，仍拿下全隊最高的22分，率隊以78比67擊敗新疆廣匯。
停擺5個月的CBA賽事，在青島與東莞兩地恢復比賽，林書豪昨天帶傷上陣迎戰南京同曦，北京首鋼以3分差吞下敗仗，今天與新疆廣匯交手，陣中洋將尤多（Ekpe Udoh）在復賽後首度上陣，鎮守禁區，也減輕林書豪壓力。
不過，北京首鋼上半場外線手感冷清，15投中1，中場結束，以2分差落後，雙方易籃後，林書豪與台灣好手周儀翔先後飆進三分球，拉出一波10比0攻勢，但新疆隊仍展現韌性，一度逆轉，北京首鋼靠著翟曉川第3節尾聲兩罰全中，以58比57再度要回領先。
林書豪在決勝節關鍵時刻待在板凳，北京首鋼由尤多領軍，加上翟曉川適時扮演穿針引線的角色，開啟一波9比1攻勢，最終以11分差迎接勝利。
林書豪下半場表現機會不多，但全場仍拿下22分、9籃板，得分也是復賽以來最多，他賽後受訪時表示：「我們昨天沒有打出想要的表現，今天每個人上場，就用全力去打，我覺得今天大家打得非常好。」
儘管決勝節在場邊觀戰，林書豪並不以為意，他樂見球隊找到好的節奏，他強調，只想要贏球，並以尤多為傲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言