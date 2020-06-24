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籃球／夢想家青年隊 曾柏諭、林信寬都入列

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
夢想家青年隊成員曾柏諭。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員曾柏諭。圖／夢想家青年隊提供

率明道大學重返UBA公開一級的「小黑」曾柏諭，通過台中市夢想家青年隊選拔，將和寶島夢想家補進的新秀林俊吉當隊友，聯手參加今年廣盛盃籃球賽，16人名單還包括今年成為台師大新鮮人的HBL東山高中「戰神」林信寬等好手。

夢想家青年隊上周末進行為期兩天的選拔賽，球隊今天宣布參加第5屆廣聖盃錦標賽的16人名單，包括曾柏諭、白曜誠、蘇文儒、呂威霆、邱子軒、吳忠宏、楊浩之、沈睿洋及翁嘉鴻都入列，還有受邀參與的優秀好手如林信寬及乙組黑馬江尚謙。

帶著UBA公開男一級MVP的林俊吉今年加盟寶島夢想家，廣聖盃也會和紀松佑和王柏智合體；今年助中州科大打下UBA公開男一級隊史最佳季軍的「蒙古軍團」白薩和蘇格爾也入列，16人都將在端午連假後至夢想家青年隊集合訓練。

翁嘉鴻以及江尚謙在選拔賽都代表寶麗金聯隊出賽，江尚謙目前就讀UBA公開二級球隊亞洲大學，畢業於台中乙級勁旅葳格高中，高中以前從未接受過正規的籃球訓練，不過選拔賽中僅上場13分鐘就砍進12分，高效率表現獲得肯定。

夢想家青年隊教練蔡耀勛教練提到，青年隊的隊員都是各校中的明星球員，端午節後的集訓重點主要是整合團隊觀念，讓球員互相配合與適應。

廣盛盃過去不乏中華隊等級的選手亮相，包括「野獸」林志傑和「阿美戰士」楊敬敏等，上屆比賽都是參賽成員。

夢想家青年隊成員林俊吉。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員林俊吉。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員林信寬。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員林信寬。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員白曜誠。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員白曜誠。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員邱子軒。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員邱子軒。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員蘇文儒。圖／夢想家青年隊提供
夢想家青年隊成員蘇文儒。圖／夢想家青年隊提供

寶島夢想家

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