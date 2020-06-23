CBA／陳盈駿挺身助逆轉 搶走梅奧首戰丰采

繼復賽首戰送出生涯新高的十三助攻後，代表廣州龍獅隊出賽的中華男籃後衛陳盈駿，昨天與曾效力富邦勇士隊的洋將梅奧交鋒，最終繳出個人生涯新高的廿九分，助隊以一○六比一○二擊敗遼寧本鋼，拿到復賽後二連勝。

梅奧在ＡＢＬ因新冠肺炎無限期停賽後，前往大陸尋求下一張合約，日前加盟遼寧，但復賽後首戰以「全華班」應戰，昨天才啟用梅奧。

首度站上ＣＢＡ舞台的梅奧，昨天開賽慢熱，陳盈駿在首節就攻下十一分，帶隊取得雙位數領先，但第二節後梅奧手感逐步加溫，聯手大陸國家隊當家後衛郭艾倫，頻頻撕裂對手防線，兩隊回到拉鋸局面。

末節陳盈駿挺身而出，於比賽最後三分鐘連得五分，助一度落後的廣州逆轉戰局。

率隊擊敗排名第七的遼寧，陳盈駿強調，全隊打出自信心是最大關鍵，「我們放下包袱與對手對戰，沒有絲毫畏懼，今天我們放得比較開，傳導也做得很好、有耐心。我認為大家打得更有自信心，是贏球的關鍵。」

梅奧在ＣＢＡ的首秀上場四十三分鐘、拿下廿八分，三分球出手十次僅命中三球，還在尋找比賽感覺與手感，他說：「我很難為自己今天的表現評分，只是盡全力做好工作，我會盡最大努力幫助球隊贏球。」