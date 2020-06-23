WSBL／國泰10連霸 兩大王牌的MVP之路

WSBL女子超籃第15季，國泰女籃在三戰兩勝冠軍系列賽G2以 82：62擊敗台元，國泰二連勝完成10連霸落幕。例行賽MVP國泰前鋒林育庭，決賽MVP國泰前鋒陳鈺君，兩個MVP成長心路不同，卻是台灣女籃最寶貴「資產」。

國泰女籃今年完成WSBL10連霸，整季幾乎沒有對手，例行賽15連勝，單場最少勝分18分，平均勝分逾43分。總冠軍系列賽兩戰，G1國泰贏台元43分，G2國泰贏20分，總冠軍賽前國泰和台元最後一次交手，國泰104：60台元。很殘酷的事實是，國泰女籃在台灣女籃如此低迷，競爭力嚴重不足情況下，還是以秋風掃落葉之勢豪取冠軍。國泰今年球季一共17戰，平均勝分40分以上，這是不可思議歷史紀錄，也是女籃不為人知「陰暗面」。

我從來都不認為「WSBL女籃選秀」可以在3-5年內改變女籃生態和競爭力。相反的，這樣的機制和體系會不會逐年削弱台灣女籃競爭力和球員素質，這才是更該擔心的事。台灣女籃的不健康，長期競爭停滯，並不是國泰女籃獨強造成，國泰三個對手台電、台元、電信女籃必須提升球隊規格和競爭力，她們都需要改變經營管理模式，用職業、商業、生意去建立全新思維，台灣女籃才有可能從本質和體質做出改變。選秀只是改變和提升其他三隊競爭力機制之一，很難是重點。

WSBL女籃在新北板橋體育館落幕，國泰擊敗台元，完成WSBL10連霸。 圖/中華籃協提供

33歲陳鈺君摘下決賽MVP，去年她旅外挑戰大陸WCBA女籃，這一年讓她重新領悟籃球和自我。陳鈺君說：「一年WCBA洗禮讓我看見不一樣籃球世界，體認到自己還有很多不足，再次回到台灣，那一年寶貴經驗讓我學會更加努力」。

26歲林育庭一直是國泰女籃「王牌」球星，例行賽場均16分、4.3籃板、5.6助攻、1.4抄截，投籃命中率高達5成25，從19歲出道入選中華女籃迄今，林育庭一直被視為「王牌」培養，在國泰女籃和中華女籃，林育庭都是球隊最重要那張王牌。

國泰女籃曾經有好多年刻意要培養林育庭打控球後衛，至少可以打「控球前鋒」，提升球隊攻防能力和布陣。林育庭身高178公分，能帶球、切入，有不錯持球能力，速度、一對一攻防能力出色，非常符合現代籃球全攻全守，快速攻防和三分跑轟趨勢。可惜林育庭打控球一直適應不良，導致他進攻、手感、節奏都受到影響，讓林育庭專心去打得分小前鋒，專注得分和進攻籃框，才是更適合林育庭的定位。

陳鈺君旅外一年歸來，心態、狀況實在太好，自我要求又高，例行賽三分球命中率逾5成，總冠軍賽兩戰三分球6投6中，命中率百分百。陳鈺君體驗過更職業，競爭力更強的WCBA，更懂得自律、專業和挑戰水平，那是旅外、看見世界、了解自己後的提升。林育庭也需要在年輕、顛峰時出去看看更強、更高、更職業女籃世界。她可以成為更好的王牌。

陳鈺君雖然是33歲老將，但只要他願意，他還可以維持2-3年顛峰，打出更精采的籃球和智慧，那是無價之寶，更是台灣女籃需要學習+成長空間。

國泰女籃手裡有兩張MVP，他們都是王牌，但放在亞洲女籃舞台上，他們都還有進步空間。看著國泰女籃整季以場均勝分逾40分離奇紀錄封后完成10連霸，台灣女籃讓人憂心細節和問題確實很可怕，那絕不只是選秀、平衡實力這麼簡單的事。