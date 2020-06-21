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CBA／停賽近5個月復賽 姚明戴口罩觀賽
雖然北京正與近日才爆發的新一波新型冠狀病毒群聚感染搏鬥，2月因疫情爆發停賽近5個月的中國男子職業籃球聯賽（CBA）20日仍以閉門方式復賽。
中央社報導，自去年底出現疫情並擴散至全球後，CBA是中國第一個復賽的運動聯盟。當日在青島的比賽場館，開賽前特別進行短暫的默哀儀式。
CBA復賽為確保隊職員的健康與安全，將各隊分成兩組，一組在北方的青島比賽，一組在南方的東莞。所有賽事都比照各國復賽的模式，採閉門比賽不開放球迷進場。
復賽首戰浙江廣廈以112比95大勝南京同曦，前NBA休士頓火箭球星、現任中國籃協主席姚明戴著口罩在場觀賽。兩隊賽後對空蕩蕩的青島球場觀眾席鞠躬，慶祝儀式也盡量淡化。
CBA當天安排5場賽事，包括前NBA台裔球星林書豪所效力的北京首鋼隊都將出賽。CBA本賽季在2月1日停賽前，廣東宏遠在打了30場後暫居排頭。
由於大部分海外球員仍因旅禁不能入境中國，20支CBA隊伍裡有超過一半沒有外援。
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