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WSBL／國泰10連霸 教練遺憾獎項沒全包

聯合報 / 記者劉肇育／新北報導
國泰擊敗台元奪下冠軍。記者季相儒／攝影
國泰擊敗台元奪下冠軍。記者季相儒／攝影

在冠軍賽首戰改寫兩項歷史紀錄後，國泰人壽隊雖然在昨天的第二戰一度被台元隊緊咬比分，不過在射手陳鈺君和黃鈴娟連續兩場比賽開砲下， 仍是以八十二比六十二輕取台元，完成十連霸與奪下隊史第十四座冠軍。

國泰本季在旅外球員歸國效力後整體戰力再提升，例行賽不僅打出十五勝○敗佳績，平均勝分還超過四十二分，壓倒性的實力讓她們在十連霸路上幾乎未遭遇阻礙，並在冠軍賽首戰就寫下勝分四十三分、僅讓對手拿下四十四分兩項聯盟冠軍賽新紀錄。

昨天的第二戰台元雖然展現多點開花的攻勢，包括林文佑、彭曉彤、蔡佩真與卓敬得分都來到雙位數，但國泰更是全隊七人得分在七分以上，其中又以投進三顆三分球拿下十九分、七籃板的陳鈺君表現最佳，她也擠下原本獲獎呼聲最高，但昨天僅七分進帳的隊友林育庭，抱回總冠軍賽ＭＶＰ。

雖然帶領球隊完成十連霸，但國泰教練鄭慧芸坦言仍有美中不足的地方，「其實今年個人獎項，我有幫每個人設定一些目標，像是（鄭）伊秀連後衛都能守，是聯盟最好的防守球員，而蘋果（羅蘋）的進步也應該被肯定，至於第六人，我們全隊挑一個出來都是最棒的，在我心目中她們都已經拿下這些獎。」

今年ＷＳＢＬ首度增設非數據類個人獎項，其中林育庭抱回年度ＭＶＰ，並與鄭伊秀一同入選年度第一隊，鄭慧芸則是拿下年度最佳教練，不過防守球員、第六人與進步獎，分別由台元蔡佩真、電信林玉書、台元林文佑拿下。

其中林育庭一口氣拿下年度ＭＶＰ、年度第一隊與得分后三大獎項，堪稱最大贏家，她說：「以前沒有這樣的個人獎項，能拿下真的滿開心的，尤其今年學姊回來後，讓我們攻擊點變得更多，也能打得更輕鬆。」

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