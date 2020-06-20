WSBL／連兩戰打滿整場 電信黃湘婷：真的辛苦了

儘管今年開季前因為人手不足一度不被看好，但中華電信隊仍在今天擊敗台電隊後收下季軍，其中在季軍戰兩場比賽球隊兩大主力黃湘婷與潘姿吟，合計僅下場「3秒鐘」，黃湘婷更是連兩戰打滿40分鐘，讓她在幫助球隊奪得季軍後直言「大家真的辛苦了」。

電信在今年僅有12名球員的情況下，季軍賽首戰還與台電一路纏鬥，導致第二場上半場一度打得力不從心，所幸第三節在徐千惠與潘姿吟聯手拿下21分吹起反攻號角，本季以季軍成績作收。

電信教練黃曉潔表示，今天賽前就料到會有一場苦戰，果然對手在上半場也透過防守不斷壓迫，導致電信一度落後，所幸在徐千惠第三節的強攻領軍下逆轉戰局，順利保住季軍，「今天球員真的是靠意志力戰勝體能。」

除了潘姿吟與徐千惠外，帶著左肩傷勢上陣的黃湘婷今天也進帳16分、13籃板，並且與潘姿吟一起在中場時「嚴厲的激勵」徐千惠，成為電信逆轉的關鍵，「最後我們靠在一起時，我就跟大家說『真的辛苦了』，還好結果是好的。」