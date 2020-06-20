WSBL／三分球狂飆！ 國泰改寫紀錄

挑戰十連霸的國泰隊，教頭鄭慧芸在ＷＳＢＬ冠軍賽開打前夕下達「輸一場就跑回淡水」指令，球員並未因此膽怯，昨天首戰第一節就投進六顆三分球、取得超過廿分領先優勢，最終以八十七比四十四擊敗台元隊，改寫冠軍賽最大勝分紀錄。

國泰帶著十五連勝○敗佳績晉級冠軍賽，鄭慧芸在例行賽封關戰後向球員下達必勝令，球員不但沒有當作壓力，並在首戰火力全開，單場猛轟十二顆三分球，改寫冠軍賽勝分紀錄，也讓台元創冠軍賽史上得分新低。

鄭慧芸指出，每場比賽都為球隊設下單場失分六十分內、單節失不超過十五分的目標，為了達成這樣的防守壓迫性，球員至今都要練習防守滑步，「今天確實打出霸氣與大氣。」

獲頒得分后的國泰林育庭，昨天投進四顆三分球、拿下全場最高的廿分，談到教練下達的指令，「其實她沒有跟我們說，但我們有看到（報導），我覺得她應該是開玩笑。」

球隊首戰改寫冠軍賽勝分紀錄，去年拿下冠軍賽ＭＶＰ的林育庭說：「今年西進的學姐回來後，我們整體戰力更提升，至於ＭＶＰ連霸，就順其自然吧。」

台元昨天雖然讓老將劉君儀、蔡佩真和陳萓峰輪番上陣，但首節就被拉開比數，三人上場時間都在十分鐘左右，全隊以拿下年度最佳進步獎的林文佑十二分、四籃板表現最佳。

中華電信、台電隊進行季軍戰，電信在黃湘婷進帳十六分、十一籃板領軍下，以五十二比四十三搶到首勝。