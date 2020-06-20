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SBL／續簽台啤 蔣淯安放眼更多冠

聯合報 / 記者劉肇育／台北報導
蔣淯安續簽台啤。 圖／聯合報系資料照片
蔣淯安續簽台啤。 圖／聯合報系資料照片

在第十七季超級籃球聯賽（ＳＢＬ）囊括四大個人獎項的台啤小跑車蔣淯安，在月底成為自由球員前，與台啤達成續約四年的協議，個人生涯前十個賽季都披綠衫出賽，他表示，希望未來能幫台啤多拿幾座總冠軍。

台啤今年在總冠軍賽淘汰裕隆奪下隊史第五冠，與璞園並列史上最多，但季後蔣淯安約滿，一度傳出有球隊開出高於行情的價碼挖角，但昨天蔣淯安仍與台啤續簽約，下季將率隊挑戰二連霸。

蔣淯安指出，會選擇放棄更優渥的合約選擇續留，最主要原因是希望追求穩定，「對於台啤的體系和環境已經相當熟悉，不需要面臨轉隊後重新適應的狀況。」

蔣淯安今年完成年度ＭＶＰ二連霸，也是ＳＢＬ史上第三位達成此紀錄的球員，下季要挑戰田壘的史上最多ＭＶＰ三連霸紀錄，他表示，「既然已經決定續留，最重要的還是幫球隊多拿幾座冠軍，建立屬於台啤的輝煌時刻。」

台啤今年季後雖選擇不與數名年輕球員續約，但也簽下打出生涯年的璞園隊射手李啟瑋，加上與球隊領袖蔣淯安續約，確保下賽季核心陣容的完整性，且還有補強計畫。

台啤 蔣淯安 田壘 自由球員 李啟瑋

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