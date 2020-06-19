WSBL／黃湘婷繳雙十 電信季軍戰聽牌

中華電信今天靠著開局一波18比7攻勢奠定基礎，加上前鋒黃湘婷繳出16分、11籃板的雙十成績單，助球隊在WSBL季軍戰首役以52比43擊敗台灣電力，取得聽牌優勢。

第15季WSBL女子超級籃球聯賽，今天在板橋體育館進行季後賽，季軍戰由電信與台元擔綱，雙方進行3戰2勝制對決，今晚電信順利拔得頭籌，教練黃曉潔表示，不希望多打1場，她開玩笑地說：「大家應該也不想再來了吧。」

兩隊例行賽最後一次交手，當時電信以47比74慘敗台電，今天雙方再次碰頭，戰況卻大不同，開賽就一路領先，黃曉潔坦言，賽前就有特別交代球員，「全力進攻、全力防守」。

黃湘婷今天打滿40分鐘，賽後她仍一派輕鬆，也不擔心明天比賽，她笑說：「沒問題。」問她有沒有信心2場就拿下對手，對此她也率性地說：「當然要。」

獲得本季最佳新秀的台電菜鳥中鋒楊芷瑜，今天拿下15分、13籃板，黃湘婷坦言，針對楊芷瑜這個點，她們的確守得不太好，她強調，防守實在很難面面俱到，她酷酷地說：「至少結果是好的。」

季軍戰首役吞敗，不過楊芷瑜至少拿下年度最佳新人，也算彌補台電輸球的遺憾，賽後她坦言：「很開心大家給我肯定。」她也期望，自己的攻防都能更穩定，幫助球隊提升戰力。