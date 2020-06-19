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WSBL／黃湘婷16分11籃板退台電 電信季軍戰拔頭籌
WSBL今天在板橋體育館進行本賽季的季、冠軍賽首戰，其中率先登場的季軍戰中華電信雖然在黃湘婷16分11籃板領軍下一路保持領先，不過在賽後公布奪下新人后的台電楊芷瑜全場也有15分13籃板的亮眼表現，幫助台電緊咬比分不放，但終場電信仍是以52：43搶下三戰兩勝系列賽首戰勝利。
今年季軍戰由例行賽排名三、四名的電信與台電進行對戰，本季台電拿下的三勝中就有兩勝是從電信手中拿下，兩隊今天碰頭雖然電信一路保持領先，不過台電也在大多時間都將差距維持在個位數，其中本季選秀狀元楊芷瑜更在個人首場季後賽就繳出雙十亮眼表現，不過最終台電仍是以九分差距敗下陣來。
對於在例行賽封關戰以27分差距敗給台電，電信教練黃曉潔指出，在那場比賽後就跟球隊主力球員進行溝通，「其實我們球員對於季軍戰都蠻有信心的，並希望能夠兩戰就拿下，這樣周日大家就可以休息了，下一場比賽我們也希望把今天的好現象維持下去。」
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