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SBL／獲長約無後顧之憂 蔣淯安：為台啤多拿幾冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
蔣淯安強調熟悉的環境與四年合約將會讓他更無後顧之憂，希望未來再為台啤多打下幾座總冠軍。 聯合報系資料照
蔣淯安強調熟悉的環境與四年合約將會讓他更無後顧之憂，希望未來再為台啤多打下幾座總冠軍。 聯合報系資料照

台啤小跑車蔣淯安在今天與老東家簽下四年續約，新賽季不僅將帶領綠衫軍力拚二連霸，也有機會挑戰繼「少俠」田壘後，SBL史上第二度的年度MVP三連霸，對於在其他球隊有意挖角的情況下選擇與台啤續約，蔣淯安強調熟悉的環境與四年合約將會讓他更無後顧之憂，希望未來再為台啤多打下幾座總冠軍。

蔣淯安在今年包辦了年度MVP、總冠軍賽MVP、年度第一隊與年度最佳後場防守球員四大獎後，與台啤的合約也將在六月底到期，不過今天他與台啤達成續約四年的協議，生涯前10個賽季都將奉獻給同一支球隊。

談到在有其他球隊開出優渥價碼挖角下，最終仍選擇與台啤簽下四年長約，蔣淯安指出穩定仍是他做出選擇的最大原因，已經待了六年的台啤自然成為首選，「對於台啤的體系和環境都已經相當熟悉，不需要面臨轉隊後重新適應的狀況。」

蔣淯安在今年成為史上第三位完成年度MVP二連霸的球員，在確定續留台啤後，也將挑戰田壘創下的年度MVP三連霸紀錄，不過他強調更希望幫助台啤多拿下幾座冠軍，「既然已經決定續留，最重要的還是幫球隊多拿幾座冠軍，建立屬於台啤的輝煌時刻。」

台啤 蔣淯安 田壘

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