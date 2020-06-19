SBL／蔣淯安續簽四年長約 生涯前十季貢都將獻給台啤

在第17季SBL囊括年度MVP、年度第一隊與年度最佳後場防守球員的台啤小跑車蔣淯安，在今年夏天將成為自由身，不過今天他也確定與台啤簽下長達四年的長約，下賽季將繼續披上綠色戰袍幫助台啤挑戰二連霸。

SBL近年在面臨球星出走潮下，蔣淯安也打出本土一哥架勢，先是在去年拿下個人生涯首座年度MVP，今年在台啤戰力更趨完整的情況下，他仍舊以隊長身份帶領球隊奪下冠軍，並且完成年度MVP二連霸，加上另外兩大獎項，成為SBL的最大贏家。

季後蔣淯安與台啤的合約也將到期，儘管一度傳出有球隊對於恢復自由身的他有高度興趣，甚至開出高於SBL行情的價碼，但最終他仍是在今天與球隊簽下在SBL並不常見的四年長約，也代表著蔣淯安的生涯前10個賽季都將披上台啤戰袍出賽。

蔣淯安9月也將與愛情長跑多年的女友完成終身大事，在日前頒獎典禮榮獲三大獎後，他就一度笑稱自己擁有「娶某前」的好運氣，如今再與台啤簽下長約，可說是雙喜臨門。

而台啤在今年夏天補強動作不斷，先是簽下今年拿下兩項大獎的璞園射手李啟瑋，加上今天成功續留核心球員蔣淯安，確保了下賽季挑戰SBL二連霸的戰力。