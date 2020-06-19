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台灣籃球一團亂 是誰的問題？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
李學林與夢想家的互相指控引發籃球圈震撼，也讓不少球迷對台灣籃球未來的發展感到憂心。 聯合報系資料照片
李學林與夢想家的互相指控引發籃球圈震撼，也讓不少球迷對台灣籃球未來的發展感到憂心。 聯合報系資料照片

用有溫度文字，寫出溫暖故事，歌詠美好人事物，這是體育報導最初衷，最能激勵人心。

台中夢想家青年隊推手陳立宗，站在檯面領隊詹正興在台中默默付出，為年輕人和台中籃球創造各種夢想，實踐運動激勵人心理念。他們不只為年輕人開一扇窗，更為還在追夢球員留一盞燈。

陳立宗為球員請老師補習英文，詹正興安排球員到企業見習實務，培養籃球之外一技之長，用心良苦，真誠付出。不只是為年輕球員打造更好籃球舞台。

寶島夢想家與中市府合作成立台中市夢想家青年隊。圖／台中市新聞局提供
寶島夢想家與中市府合作成立台中市夢想家青年隊。圖／台中市新聞局提供

但總會遇上狗屁倒灶倒楣事，怎麼辦？

過去10幾年台灣籃球總是壞事多於好事，爛事蓋過善事，扯事勝過正事，缺少讓人興奮，充滿正面能量爆點。陽台辦事，堵場惹事，球隊欠薪，球員脫序，時有所聞。媒體喜歡追著八卦鳥事，挖掘隱私，抓著負面新聞炒作，創造聲量關注力，這是媒體生態，全世界都差不多。

ABL東南亞職籃夢想家和明星後衛李學林之間合約糾紛，燒出另一把火。一名資深國家級教練問我：「你跑了31年籃球新聞，許多事和內幕大概都看過，只是外界都不了解真相，媒體也不會報，這是球員問題還是球隊問題 ？」

台灣就是這樣，大咖球員日子過太爽，自覺自律不夠。球團各有利害考量，立場不同，也各有不同衡量。夢想家沒有明快決策，公開透明處理，李學林違反隊規，不尊重教練和球團言行被掩蓋，李學林半年沒有領薪，球團、球員雙方也沒有誠意解決，最終李學林只能透過個人社群爆料、網上取暖，用國手身分訴之於情。

從「職業」角度看，球團、球員雙方都不專業，從「情理法」角度看，雙方都不稱頭。只能事後坐下來協商、彌補、降溫，平撫爭議挽救形象，一切都太晚。球員有錯，球隊也有錯，大家都不想面對問題，只看利害關係和顧全自我，台灣籃球環境當然不會好，籃球產業文化也失去約束力。

當一個聯盟或組織擁有強悍競爭力和紮實文化，大多數球團、球員都得戰戰競競，學會自律自我要求，不敢輕易造次。當專業、職業文化凌駕個人利益和球團利害關係，產業自然衍生約束力和警惕，球員得珍惜舞台、自愛，保護超值身價，球團也能正常運作經營管理，爭取公義塑造企業優質形象。

狗仔文化盛行，球員在外一定要謹言慎行，塑造良好形象。 聯合報系資料照片
狗仔文化盛行，球員在外一定要謹言慎行，塑造良好形象。 聯合報系資料照片

展現專業和負責態度，用職業態度面對市場，球迷會認同買單，媒體會融入產業文化，提升關注力，形成集體正面力量。

美日職業運動超過百年，再完整、再有職業文化，還是會有個人脫序言行或球團犯錯，但合理有序機制和健全公開決策，就是用來導正一切，彌補錯誤，這才是一個健康產業。

台灣籃球產業一直不夠健全，也不健康，從政府政策到中華籃協，從球團企業到產業生態，從球團到球員長期缺少專業素養，造成現在台灣籃球環境一團糟。職業化困難重重，企業害怕投資，改革困難重重，SBL超籃裕隆、璞園、九太科技、台啤、台銀五隊和ABL夢想家、富邦兩隊，每年總投資逾3.5億台幣，但台灣籃球產值和文化還是一團亂，甚至每況愈下。

第17季SBL在年度頒獎典禮結束後正式落幕，但未來到底該怎麼走下去還是個問題。 聯合報系資料照片
第17季SBL在年度頒獎典禮結束後正式落幕，但未來到底該怎麼走下去還是個問題。 聯合報系資料照片

球團有錯，球員也有問題，但這都不是最致命，沒有人不會犯錯，機制和規範就是用來導正、糾錯、解決問題。企業球團都在長年付出，他們需要政府政策鼓舞支持，球員需要被灌溉、關注、養成，提供更好薪資環境和舞台，但誰來整合規範，有效組織用在當下，共同建設台灣籃球產業，這才是最重要關鍵。

狗屁倒灶事真的很難用有溫度文字和溫暖手法去撫平，面對問題，集中所有資源建設台灣，我相信籃球迷和企業、贊助商會逐漸買單，那些喜歡炒負面新聞媒體也會迫於形勢，做出取捨，這才是台灣籃球最需要的正向力量。

不要怪別人，球團、球員都做好自己本分，用誠意建設台灣籃球，就會帶來改變的力量。

李學林 寶島夢想家

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