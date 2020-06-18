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WSBL／第二次選秀會 7月10日報名截止

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

中華籃協昨天和WSBL四支球團進行球團會議，確定第2屆選秀會7月29日舉辦，今天開始開放球員報名，7月10日是報名截止日。

根據選校辦法，具有HBL高中聯賽甲級及UBA大專聯賽公開組經歷之球員均可報名參加；選秀順位將依第15季WSBL例行賽名次，狀元籤由台電獲得，接續順位分別是中華電信、台元、國泰人壽，每輪都採同樣順序。

WSBL去年首度舉辦選秀會，四隊可從建教合作學校中保留5位球員，今年建教合作保留名單維持辦理，人數從5人改為3人。

WSBL選秀會設有保障薪資，第一輪獲選球員每個月至少45000元、合約保障至少2年、第二輪獲選球員每個月至少40000元、合約保障至少2年、第三輪後獲選球員合約保障至少1年；建教合作學校選中之球員待遇則是比照選秀第二輪獲選球員薪資合約保障，曾獲選為FIBA正式國際賽如世界盃、亞洲盃、亞運的12位正選球員，第一年保障每個月至少55000元。

首屆WSBL選秀會共9人報名，4人中選，其中台電就挑走楊芷瑜、林嘉慈和彭惠貞，台元選進陳亭羽，電信和國泰都放棄。

選秀 WSBL 亞運

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