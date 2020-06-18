WSBL／其他隊想廢保護名單 國泰：被當檢討標靶

ＷＳＢＬ去年首度舉行選秀會，昨天中華籃協召開四球團會議，確定第二屆選秀會七月廿九日舉行，各球團月底要提出今年選秀會三人保護名單，但明年選秀會是否再有保留名單，國泰隊提出兩人，另三隊都傾向不保留，「卡關」後擇期再議。

中華籃協副秘書長孫朝表示，國泰希望保留兩人，其他隊認為應該歸零，今年選秀會前再討論；孫朝補充，ＷＳＢＬ賽季確定和ＵＢＡ切割，第十六季ＷＳＢＬ希望突破四隊，在ＵＢＡ球隊加入後增至六隊。

台灣女籃採建教合作方式十餘年，四支球團都有合作的學校球隊，ＷＳＢＬ前幾季有轉隊就禁賽兩年的不成文「球監」，實行選秀已是大突破。

提出明年選秀會保留兩人的國泰，昨天由領隊洪玲瑤和教練鄭慧芸出席，洪玲瑤強調，國泰經營超過五十年、深耕基層，企業大力支持下戰績長紅，卻常成為被檢討標靶，她說：「把一生獻給籃球，但好像只有我們一頭熱。」

第十五季ＷＳＢＬ明天起展開三戰兩勝制的冠軍戰和季軍戰，第二次選秀會順序照第十五季例行賽名次，「爐主」台電隊連兩年獲得狀元籤，再依序由電信、台元和國泰隊挑選。