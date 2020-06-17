SBL／蔡文誠喜獲新約 盼在富邦勇士退休

效力ABL富邦勇士的「本土洋將」蔡文誠，昨與球隊完成換約，與球隊重新簽下一份2年保障合約，外加一年球隊選擇權，他笑說：「感謝球團的肯定，也希望能在富邦退休。」

蔡文誠4年前以自由球員身分加盟富邦，當時與新東家簽下一份為期5年的合約，其中4年為保障合約，最後1年則是球隊選擇權。

今年富邦決定執行球隊選擇權，蔡文誠則與球團協商，希望能夠換約、拉長年限，並在富邦退休，球團也阿沙力同意，並展現誠意端出2加1的合約。

「在環境這麼不好的情況下，球團仍願意跟我換約，讓我既開心、又感動。」蔡文誠也說，球隊同意跟他換約，也讓他感覺到自己有得到球團的肯定。

ABL東南亞職業籃球聯賽今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，2月開始賽事全面停擺，就連球隊訓練也被迫暫停。

蔡文誠透露，當時每天早上送女兒上學後，他就獨自前往健身房自主重量訓練，每天至少訓練2小時，直到5月球隊恢復團隊操練。

蔡文誠坦言，歸隊初期球隊每週訓練僅4次，因此他與其他球員相約，額外找體能訓練師加強球場技巧，直到6月開始，球隊恢復1週8次訓練，自主訓練課程才告一段落。

至於苦等多時的賽季何時恢復，蔡文誠坦言，這恐怕沒人知道，不過他強調：「我唯一能做的，就是做好隨時可以上場的準備。」