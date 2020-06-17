快訊

九天内第四度！中共運8及殲10戰機又闖我西南空域

台積電18日除息 台股蒸發21.5點

籃球／夢想家青年隊選拔、SBL測試 中州科大斑霸好忙

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導

中州科大塞內加爾中鋒斑霸在上周完成第18季SBL選秀會報名手續後，接下來幾周仍舊行程滿檔，包括本周他也將前往以台中為根據地的夢想家青年隊參加選拔賽，並預計在下周前往另一支SBL球隊接受測試。

在今年帶領中州闖進校史首度的UBA公開男一級四強賽後，斑霸的未來籃球路也引發國內球迷的關注，在SBL決定開放外籍生選秀權，就敲定將參加夢想家青年軍將於19、20日舉行的選拔賽，一同參與的還包括了同校的白薩、蘇格爾，以及過去曾在台中求學的蕭順議、蘇文儒、白曜誠、邱子軒、林信寬等人。

不過在SBL確定開放具有三年以上UBA資歷且願意簽署歸化意願書的外籍生進行選秀後，斑霸不僅隨即前往手握狀元籤的九太科技接受測試，也在上周完成報名手續，將成為SBL開打18年來首位投入選秀會的外籍生。

而中州科大教練許智超表示，本周斑霸依舊會參加夢想家青年軍的選拔賽，也可能在下周前往其他SBL球隊進行測試，至於曾效力寶島夢想家的陳昱翰，也傳出將前往台啤測試。

對於本周登場的夢想家青年軍測試會，中州就有三名球員將參與，許智超指出很樂見未來有球員能跟隨青年軍出征，「主要是非UBA賽季期間，就讓球員跟著他們去參加一些盃賽，應該會是不錯的經驗。」

SBL 選秀 許智超

延伸閱讀

SBL／中州隊長陳柏宏參選 累積18人完成報名

籃球／稱與李學林關係無法修復 夢想家教頭：他不尊重我

籃球／回應李學林指控不支薪 夢想家列四項不當行為

SBL／選秀報名截止 已16人參加

相關新聞

籃球／夢想家青年隊選拔、SBL測試 中州科大斑霸好忙

中州科大塞內加爾中鋒斑霸在上周完成第18季SBL選秀會報名手續後，接下來幾周仍舊行程滿檔，包括本周他也將前往以台中為根據...

WSBL／第二屆選秀會 7月29日登場

第15季WSBL昨天結束所有例行賽賽程，本周五冠軍戰和季軍戰登場，今天中華籃協召集4球團進行會議，討論今年選秀會各球團建...

ABL／李學林欠薪糾紛 夢想家回擊：因違反隊規

仍在停賽的ＡＢＬ寶島夢想家隊傳出與球隊當家後衛李學林的欠薪糾紛，對於李學林在個人社群網站上指稱，在受傷後有半年的時間沒有...

WSBL／挺過傷痛、心傷 謝鎔竹登高峰

第十五季ＷＳＢＬ昨天移師板橋體育館進行最後一天例行賽賽程，衛冕軍國泰隊在冠軍賽「前哨戰」以破百的一○四比六十輕取台元隊，...

WSBL／冠軍前哨戰 國泰破百大勝台元

上季WSBL寫下全勝封后紀錄，國泰女籃今天在第15季WSBL最終戰再以104：60大勝冠軍戰對手台元隊，完成例行賽15戰...

圖輯／WSBL冠軍前哨戰 國泰大勝台元再收例行賽全勝

第15季WSBL例行賽最後一天賽程，國泰與台元搶先上演冠軍戰前哨戰，本季例行賽還沒輸過的國泰此戰七人得分到達兩位數，再度...

WSBL／新人后之爭 台電教頭拉票

第15季WSBL增設多項個人獎，其中包括首度設置的「新人后」，包括去年選秀會入選的台電中鋒楊芷瑜、林嘉慈及台元前鋒陳亭羽...

WSBL／季軍戰前哨戰 台電迎接第3勝

第15季WSBL今天移師板橋體育館進行最後一場例行賽，由於冠軍戰和季軍戰組合都已出爐，先登場的電信和台電形同季軍戰「前哨...

圖輯／WSBL例行賽最後一場 台電大勝電信收本季第三勝

第15季WSBL今天在板橋體育館進行例行賽最後一天賽程，今年勝場終於開胡的台電在例行賽最終場再度打出好表現，靠著楊芷瑜得...

籃球／李學林事件延燒 黑人：沒人是贏家

前中華隊國手李學林今天凌晨透過社群平台控寶島夢想家欠薪半年，寶島夢想家領隊「黑人」陳建州今天出席Jean-Paul He...

SBL／中州隊長陳柏宏參選 累積18人完成報名

第18季SBL選秀會將在7月15日舉行，雖然選秀報名已於昨天截止，不過今天籃協仍收到通訊報名表（以15日前郵戳為憑），其...

籃球／稱與李學林關係無法修復 夢想家教頭：他不尊重我

ABL寶島夢想家在今天傳出與當家後衛李學林的欠薪糾紛，而夢想家球團繼上午發出聲明稿後，領隊陳建州也代轉總教練朱利爾斯（K...

熱門新聞

中職／延續戰力不足 富邦左投牛棚流失殆盡

中職／生涯133轟超越陳金鋒 張志豪獨居史上第7

中職／兄弟5轟擊垮悍將 和猿隊之間沒有勝差

回顧倪福德老虎生涯 與雙城最「有緣」

中職／林明憲分析江坤宇 有當年張泰山的味道

中職／王威晨猛打甩低潮：對羅力做很多功課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。