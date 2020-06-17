籃球／夢想家青年隊選拔、SBL測試 中州科大斑霸好忙

中州科大塞內加爾中鋒斑霸在上周完成第18季SBL選秀會報名手續後，接下來幾周仍舊行程滿檔，包括本周他也將前往以台中為根據地的夢想家青年隊參加選拔賽，並預計在下周前往另一支SBL球隊接受測試。

在今年帶領中州闖進校史首度的UBA公開男一級四強賽後，斑霸的未來籃球路也引發國內球迷的關注，在SBL決定開放外籍生選秀權，就敲定將參加夢想家青年軍將於19、20日舉行的選拔賽，一同參與的還包括了同校的白薩、蘇格爾，以及過去曾在台中求學的蕭順議、蘇文儒、白曜誠、邱子軒、林信寬等人。

不過在SBL確定開放具有三年以上UBA資歷且願意簽署歸化意願書的外籍生進行選秀後，斑霸不僅隨即前往手握狀元籤的九太科技接受測試，也在上周完成報名手續，將成為SBL開打18年來首位投入選秀會的外籍生。

而中州科大教練許智超表示，本周斑霸依舊會參加夢想家青年軍的選拔賽，也可能在下周前往其他SBL球隊進行測試，至於曾效力寶島夢想家的陳昱翰，也傳出將前往台啤測試。

對於本周登場的夢想家青年軍測試會，中州就有三名球員將參與，許智超指出很樂見未來有球員能跟隨青年軍出征，「主要是非UBA賽季期間，就讓球員跟著他們去參加一些盃賽，應該會是不錯的經驗。」