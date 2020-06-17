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WSBL／第二屆選秀會 7月29日登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
WSBL第二屆選秀會，7月29日登場，圖為去年選秀會。 報系資料照
WSBL第二屆選秀會，7月29日登場，圖為去年選秀會。 報系資料照

第15季WSBL昨天結束所有例行賽賽程，本周五冠軍戰和季軍戰登場，今天中華籃協召集4球團進行會議，討論今年選秀會各球團建教合作保護名單的提交時程表及明年是否維持保護名單制度，第3年的保護名單制度最終「卡關」，之後將擇期再議。

WSBL目前4支隊伍都有建教合作球隊，從國中就建立「幼隊」合作關係，去年首度實行選秀會就有附加的保護名單制度，第一屆選秀會各球團可保留5人，今年確定保留3人。

明年第3屆選秀會是否有保護名單，去年會議投票表決2：2，今天再議，國泰提出每年保留2人方案，但其他三隊都反對，會議中沒有結論。

第二屆WSBL訂今年7月29日舉行，參加選秀會需年滿18歲，並參加過HBL女甲級或UBA公開組，兩者皆無可透過WSBL球隊教練推薦報名。

選秀順序依第15季WSBL例行賽名次，每輪由最後一名球隊先選擇球員，台電連2年都獲得「狀元籤」，電信、台元和國泰依序選擇球員。

今年選秀會各球團仍有3名保護名單，月底前要將名單送至中華籃協。

去年各隊保護名單各可有5名球員，國泰是王玥媞、郭虹廷、丁芷蓉、鄭慧慈、邱群琋，台元選方妤、林蝶、許玟瑄、蘇嘉嫻、林妘樺，電信是劉惠茹、黃子涵、陳雅彤、徐詩涵及吳明臻，台電則有廖瑋晴、彭楹芷、林奕瑄、柯采璇。

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