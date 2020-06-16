WSBL／冠軍前哨戰 國泰破百大勝台元

上季WSBL寫下全勝封后紀錄，國泰女籃今天在第15季WSBL最終戰再以104：60大勝冠軍戰對手台元隊，完成例行賽15戰全勝成績，周五登場的3戰2勝制將挑戰再次攻頂，完成「參賽就奪冠」的完美紀錄。

國泰除第5季WSBL退出，其他賽季就是冠軍代名詞，連同社甲聯賽將挑戰另類的27連霸，教頭「貝兒」鄭慧芸霸氣說，冠軍戰不會設定要打幾場，但「鄭慧芸沒在輸的」，她開玩笑說：「如果輸一場，就從板橋跑回淡水，賽季結束不放假！」

玩笑外她仍正色說，台元例行賽打得保留，鎮隊「三老」劉君儀、陳萓峰和蔡佩真出賽時間都不多，衛冕軍教頭喊話說：「滿希望和她們打到，讓球員和不同的對手學習不同的經驗。」她也點名，劉君儀成功率高、陳萓峰傳球到位，蔡佩真則是現今女籃內線第一門神，期待冠軍戰能正面對決。

例行賽最終戰，國泰首節就取得33：14領先，半場優勢擴大到55：30，三節打完再吞進到72：43；第四節楊晴1分12秒籃下進球，國泰得分達99分，48秒黃鈴娟外線破網後得分突破三位數，成為本季第5場得分破百的比賽。

去年摘下WSBL冠軍賽MVP的「小丁」林育庭攻下全場最高16分，帶出全隊7人得分兩位數表現；台元以謝鎔竹14分最高，彭曉彤和林宛瑜各貢獻11分和10分。