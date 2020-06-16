WSBL／季軍戰前哨戰 台電迎接第3勝

第15季WSBL今天移師板橋體育館進行最後一場例行賽，由於冠軍戰和季軍戰組合都已出爐，先登場的電信和台電形同季軍戰「前哨戰」，電信練兵意味明顯，前14場都因傷缺席的劉嘉瑋都上陣，最終以47：74不敵台電，讓前兩季勝場掛零的台電迎接本季第3勝。

上半場兩軍比數拉鋸，首節台電19：17領先，半場也只取得31：25優勢，但第三節差距就達兩位數，電信雖靠陽詩慧讀秒上籃得手將差距縮小到40：48，但台電第四節拉出單節26：7猛攻，寫下球隊本季最大勝分。

台電教頭林紀妏從第13季接掌兵符，頭兩季不知勝場滋味，帶隊第3季收穫3勝，她笑說其實沒設定特別標準，3勝沒有「達標」與否問題，「之前我也沒什麼勝場經驗，沒什麼標準，球員就是負責做好自己工作，扮演好自己角色，專注在場上每一秒。」

她特別感謝3名曾效力台元的劉希曄、蘇苡瑈和李宜瑄，這季不斷提點隊友許多小細節，球隊化學效應也隨賽季進行愈來愈好，如今拿下第3勝，對周五登場的季後賽多少有信心加成作用。

台電隊史最佳就是第12季的季軍，林紀妏今年有信心追平隊史，她笑說：「教練要先有信心，球員才會有信心！」WSBL冠軍戰和季軍戰都採3戰2勝制，她有自信留下季軍，但直落2或打滿3場就要視臨場狀況。