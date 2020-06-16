籃球／李學林事件延燒 黑人：沒人是贏家

前中華隊國手李學林今天凌晨透過社群平台控寶島夢想家欠薪半年，寶島夢想家領隊「黑人」陳建州今天出席Jean-Paul Hevin（JPH）法國頂級巧克力新店開幕，遺憾說傷害已經造成，「沒有一個是贏家」。

陳建州表示，李學林發表聲明前，球團方手機、簡訊，各方面通訊都是順暢，「但最後是用IG、FB這樣去發布，我們也是覺得很遺憾，我們一直在等待他回電話。」

「這對整個夢想家也好，對台灣籃球，都是造成傷害。」陳建州強調，這幾個月球團試圖保持很多溝通機會，確實沒收到李學林的回覆，昨天合約到期卻從社群平台指夢想家欠薪，陳建州說：「我覺得要澄清，這完全不是欠薪的問題，因為我們傷兵那麼多，但沒有任何人有問題，就他一個。他自己也有提到留職停薪，那就很顯然他在這期間做了很多違反隊規的事情，這是要釐清的，不是風向變成我們是個欠薪的球團。」

「黑人」直言，自己是籃球員出身，立場仍是想保護球員，就球場上的表現也十分肯定和欣賞李學林，但球隊上也有很多資深的球員，「他們都沒有意見，怎麼只有他單一一個？」

傷害已經造成，周末要在台中舉行青年隊選拔賽的寶島夢想家形象重創，但陳建州認為「日久見人心」，「還是專注在籃球上，希望持續把事情做好。很多事情不是三言兩語的事情，整個過程中也很希望讓大家知道我們在做法上是在保護球員，也保護支持夢想家的球迷，不要讓他們曲解。」

他明白說，事情走到這地步，沒有一個是贏家，「球隊形象受損，有理說不清，球員本身也在退役階段，沒有舞台讓他退休，這是我覺得最遺憾的地方。」