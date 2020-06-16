SBL／中州隊長陳柏宏參選 累積18人完成報名

第18季SBL選秀會將在7月15日舉行，雖然選秀報名已於昨天截止，不過今天籃協仍收到通訊報名表（以15日前郵戳為憑），其中今年中州科大一哥同時也是本學年度助攻王的陳柏宏，也在今天完成報名，累積18名球員參選。

SBL在昨天截止日共有八名球員投入選秀，其中又以ABL寶島夢想家前鋒陳昱翰最受關注，而今天籃協又陸續收到兩件通訊報名表，分別為中州科大陳柏宏與屏東大學林洋鈞。

其中身為中州隊長也是先發陣容中唯一本土球員的陳柏宏，高中時就讀籃球名校能仁家商，並且一度入選U18亞青國手，本學年度他率領中州闖進校史首度的四強賽，平均9.6分5.4助攻2.1抄截，其中助攻更是高居所有選手之冠。