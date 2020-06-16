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籃球／實境節目合體哈孝遠 呂政儒嘆：繞不過去

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「男模」呂政儒（中）在實境節目中合體哈孝遠。圖／蝦皮購物提供
「男模」呂政儒（中）在實境節目中合體哈孝遠。圖／蝦皮購物提供

裕隆納智捷射手「男模」呂政儒，昨天現身蝦皮直播實境節目《聊聊大明星》，合體前台啤球星哈孝遠，一同助力創作歌手蔡旻佑與FOX體育家族合作的公益歌曲宣傳。

面對首度登上娛樂節目的呂政儒，主持人黃鴻升、關韶文也抓緊機會訪問，試探他是否也想效法哈孝遠、轉戰演藝圈，小鬼更搞笑提議：「你現在最好的打算是加入《綜藝3國智》」逼得身為節目主持人的哈孝遠大喊：「你們是想讓我連路都沒得走嗎？那我加入裕隆好啦！」

蝦皮直播邀請哈孝遠、蔡旻佑與兩位主持人展開三對三趣味鬥牛賽，由「男模」呂政儒擔任裁判兼王牌，可以在其中一隊使出「王牌卡」時上場30秒，他也不讓人失望，一上場即展現神射威力，替哈孝遠隊攻下關鍵三分。

而哈孝遠也在事前練習挑戰10秒內躲避呂政儒的抄球，身為前職籃球星的他展現純熟運球技術成功躲避，讓網友激動叫好：「小哈哥寶刀未老」，連呂政儒都感嘆：「真的繞不過去」，哈孝遠則是感動表示：「謝謝蝦皮讓我在籃球上重拾信心！」

身高2米近期身材也往橫向發展的哈孝遠，一登場就讓身高182的關韶文顯的小鳥依人，也引起網友半真摯半搞笑地提問：「小哈哥如何維持吸收這麼好？」哈孝遠則幽默吐露想當營養師的想法，表示：「可以把我當成反面教材，不想變胖就不要跟我這樣吃」引來一陣爆笑！而「創作才子」蔡旻佑也在三對三籃球賽中展現他文武雙全的實力。

呂政儒 台啤

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