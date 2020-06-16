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籃球／回應李學林指控不支薪 夢想家列四項不當行為

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
夢想家發出聲明稿反駁李學林的指控。 記者余承翰／攝影
夢想家發出聲明稿反駁李學林的指控。 記者余承翰／攝影

李學林透過Instagram控訴ABL寶島夢想家隊，自己因車禍請假，卻半年來未領到薪水，夢想家今天發出聲明稿反駁，認為李學林不當行為在先，歡迎李學林「若有誤會，歡迎前來溝通。」

李學林今晨透過IG表示，從車禍以來，長達半年沒有領到薪水，自己連坐都有難度，卻因沒有親自向高層請假而遭刁難，就連已經可以恢復訓練，卻遭球團通知留職停薪，讓他不解想問「我做錯了什麼呢？」

夢想家今天發出聲明稿回應，列出李學林的四項不當行為：「一、練球期間，不滿教練訓練內容，隨即離開並退球隊群組。二、海外期間，不滿住宿安排，不許同寢室友助理教練進房。三、個人在外行為受傷，未曾向教練或管理層告假，逕行離隊。球隊表達不認同後，逕自返隊，自行參與球隊活動。四、多次使用非球隊指定之裝備，屢勸不聽，致廠商發函追究球隊責任。」

聲明稿中表示，「感謝李學林對籃球的貢獻，但球隊是個團隊大於個人的組織。夢想家成軍以來，受傷休養甚至開刀復健者，比比皆是，球隊不但支持並協助提供醫療資源，但與教練溝通摩擦憤而退群後，旋即因個人在外行為受傷不假而別，實屬異常。」

夢想家表示，「針對本次風波，球隊與球迷一樣情感受傷，特向支持夢想家的朋友們致歉。夢想家非常遺憾，會記取經驗，但不會影響繼續支持台灣籃球的熱情與決心。」

李學林 寶島夢想家

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